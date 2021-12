Proprietaria ritrova il cane che le era stato portato via in Francia, grazie a una foto sui social

Chips non era più con la sua famiglia. Ma per fortuna la sua è una di quelle belle storie a lieto fine che ci piace sempre raccontare. La proprietaria ritrova il suo cane adorato. Glielo avevano portato via in Francia poco tempo prima. La donna ha potuto ritrovare il suo amato miglior amico peloso grazie a una foto che è stata pubblicata sui social network.

Un mese fa la Polizia Municipale di Livorno aveva dovuto sedare una lite tra due gruppi di persone. Entrambi dicevano che quel cane era loro, un piccolo cucciolo pezzato bianco e marrone spaventato per l’accaduto. La contesa sembrava non dover finire mai.

Da un mese il povero Chips si trovava ospite perso l’Ufficio Tutela Animali del Comune di Livorno, in Toscana, che si sono presi cura di lui nel migliore dei modi possibili. Fino a quando gli agenti non hanno potuto farlo tornare dalla sua famiglia, quando tutta questa brutta vicenda si è conclusa.

Dopo l’accesa lite tra questi due gruppi, la legittima proprietaria, infatti, ha potuto riconoscere il suo cane Chips. La donna, che vive in Francia, a Montpellier, ha riconosciuto il cane, che qualcuno aveva portato via dal suo paese nel mese di aprile scorso.

Ovviamente la donna ha subito chiamato il canile dove il cane si trovava, inviando passaporto del suo cane, foto e libretto sanitario, per poterlo riportare a casa. C’è voluto un po’ di tempo per poter fare tutti i controlli del caso, ma alla fine Chips ha fatto ritorno tra le sue braccia.

Proprietaria ritrova il cane: per loro un bel lieto fine

Qualche giorno fa, la signora francese è arrivata a Livorno per prendere il suo amato Chips e riportarlo con lei a Montpellier. Tutto il personale che lavora al canile municipale di Livorno era ovviamente al settimo cielo per il lieto fine.