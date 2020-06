Proprietario caccia il cane perché non è più carino Come si può cacciare via un cane perché non è più carino e coccolone come da cucciolo?

Questa è la storia di un povero cane di razza bulldog che è stato abbandonato senza pietà dal suo proprietario perché non era più carino e coccolone come lo era stato un tempo. Come si può essere così privi di pietà nei confronti di un essere innocente?

Adottare un cane è una promessa per la vita. Dovremmo prenderci cura di quelle anime pure e innocenti fino all’ultimo respiro, nonostante tutto quello che può accadere nella vita. C’è chi si ferma solo all’aspetto fisico e si innamora di cani che da cuccioli sono teneri, dolci, carini e coccoloni ma come ogni essere vivente sono destinati a crescere. Il proprietario di un cane ha deciso di abbandonare il suo Fido proprio per questo motivo: perché era cresciuto.

Quando il cane è cresciuto e non era più un cucciolo, il proprietario ha deciso che non faceva più al caso suo. Anche perché nel frattempo si era ammalato e aveva avuto anche dei problemi di salute. Ma queste non sono assolutamente motivazioni valide per abbandonare un cane sul ciglio della strada. Per fortuna qualcuno di buon cuore lo ha trovato e lo ha salvato prima che potesse morire da solo in strada.

Quando i soccorritori sono arrivati il cane ha cercato di nascondersi: forse aveva paura che potessero fargli del male. Ma quando ha capito che volevano solo aiutarlo, si è affidato a loro. I volontari lo hanno portato dal veterinario: aveva la rogna, stava molto male e aveva bisogno di cure urgenti.

Aveva problemi anche alle orecchie e agli occhi. Il veterinario gli ha subito dato le cure necessarie: il cane era così coraggioso!

Il cane ha permesso ai suoi nuovi amici di aiutarlo: quando si è sentito a suo agio, gli è stato dato da mangiare. Chissà da quanto tempo non aveva un pasto decente. Poi gli hanno fatto un bagno: era un altro cane.

Un rifugio ha deciso di accoglierlo mentre si abitua a stare con le persone. Una donna si è offerta volontaria per aiutarlo nella speranza che presto trovi la sua casa per sempre.