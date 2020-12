Quando gli mostrano il guinzaglio, il cucciolo maltrattato piange (VIDEO)

Questa è la triste storia di un cane che non ha mai visto nella sua vita altro che crudeltà e sofferenza. Il cucciolo maltrattato piange ogni volta che vede un guinzaglio. A scoprirlo è stato uno dei suoi soccorritori, che ha notato la sua strana reazione quando ha preso in mano questo accessorio. Ecco perché piangeva.

Fonte Pixabay

Coco è un povero cane che nella sua vita ha conosciuto sempre e solo violenza. Purtroppo questa situazione lo ha letteralmente traumatizzato: viveva nel terrore e rispondeva in modo aggressivo a ogni tentativo di approccio.

Il piccolo cane meticcio viveva in condizioni davvero disperate in una casa di legno improvvisata. Il proprietario lo teneva rinchiuso lì dentro per mesi. Per fortuna qualcuno lo ha denunciato e i soccorritori sono subito intervenuti.

Il caso è stato segnalato all’Associazione per la protezione degli animali e delle piante di Santander in Cantabria (Spagna). I volontari hanno subito raggiunto l’animale e il loro cuore di è stretto di fronte alle sue condizioni.

Quando un soccorritore ha tirato fuori il guinzaglio per portarlo fuori da quell’incubo, il cane è andato in crisi. Fino ad allora, infatti, lo avevano usato solo per rendergli la vita un inferno.

Il cucciolo maltrattato piange, mentre il soccorritore lo consola

Coco era solo un cane spaventato. Mostrava i denti per difendersi. Ma quando ha capito che quelle persone erano lì per aiutarlo, ha cambiato completamente atteggiamento.

Fonte YouTube Asproan Santander

Coco aveva passato più di tre mesi in quella gabbia, nessuno era intervenuto per salvarlo. La sua paura cresceva giorno dopo giorno. In pochi minuti ha capito che nessuno gli avrebbe fatto del male. E da lì la sua vita è completamente cambiata.

Coco è stato portato in un rifugio. Il veterinario lo ha visitato e disposto un percorso di riabilitazione. Con l’amore e le giuste cure, Coco è tornato a vivere. E dopo quattro mesi ha trovato anche la sua casa per sempre.