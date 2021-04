I protagonisti della storia di oggi, sono un meraviglioso porcellino d’india di nome Otis e un bulldog di nome Mattis. Sebbene fossero due animali molto diversi tra loro, hanno instaurato nel tempo un rapporto di amicizia davvero incredibile. Per rendersi conto di quando fossero indissolubili, basta guardare la reazione del cucciolo quando il suo amico roditore è scomparso.

Credit: CBSDFW – YouTube

Quando qualcuno sostiene che gli animali non hanno un anima, sarebbe bene che venissero a conoscenza della storia dell’amicizia tra Otis e Mattis.

Il piccolo roditore viveva con Joseph e Brittany Scaramucci ormai da molti anni. Da veri amanti degli animali, i due decisero che era arrivato il momento di allargare la famiglia con l’arrivo di un nuovo amico peloso. Così adottarono Mattis, un bellissimo bulldog bianco e nero.

Una delle prime preoccupazioni di Joseph e Brittany era se questi due animali, così diversi tra loro, sarebbero andati d’accordo.

Credit: CBSDFW – YouTube

In pochissimo tempo, tutti i dubbi sparirono. Il porcellino cercava sempre il suo nuovo migliore amico. E la cosa era abbastanza reciproca.

Vedendo i due animali che andavano così d’accordo, joseph prese una decisione. Quella di far diventare la cuccia di Mattis anche il nuovo letto di Otis.

La morte di Otis e la reazione di Mattis

I due pelosetti erano davvero inseparabili. Per la coppia di padroncini era uno spasso vederli sempre l’uno al fianco dell’altro ed erano la vera attrazione della casa.

Questo piccolo paradiso perfetto, però, ben presto ha subito delle crepe irreparabili. Il porcellino d’india, che aveva già un’età abbastanza avanzata, ha subito un peggioramento delle sue condizioni ed è purtroppo morto.

Joseph e Brittany erano totalmente distrutti da questa improvvisa perdita, ma quello che ha sofferto più di tutti è stato il povero Mattis.

La coppia ha lasciato la gabbietta di Otis a casa per tutto il tempo necessario a Mattis per elaborare il lutto. E quando era arrivato il momento di toglierla e di proseguire con la vita, il cagnolino non era affatto d’accordo.

Credit: CBSDFW – YouTube

Joseph ha preso la gabbietta e l’ha portata in giardino per lavarla. Mattis, in quel momento, si è seduto sulla base della gabbia e non aveva la minima intenzione di muoversi da lì. Non ce la faceva a lasciar andar via l’ultimo ricordo del suo migliore amico.