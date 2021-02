“Quando l’ho trovata, non sembrava nemmeno un cane. Ho trattenuto il respiro per 36 ore”

Trovata in fin di vita sul ciglio della strada, la cagnolina Lainey oggi ha una nuova vita e un nuovo nome

La storia del cane Lainey è stata raccontata da una meravigliosa donna di nome Lauren Buckley, promotrice dell’associazione Brown Dog Coalition, sul sito Love What Matters. Durante il periodo natalizio, un signore ha trovato due cani abbandonati in un fosso lungo la strada della sua casa. Non sapendo cosa fare, ha allarmato Lauren.

Credit: Lauren Buckley

Sapevo che dovevo aiutare quei due cani, così sono andata a prenderli e li ho portati a casa mia. Ho trattenuto il respiro per le successive 36 ore, fino all’apertura del veterinario. Lainey sembrava tutt’altro che un cane. Puzzava e aveva la pelle completamente infetta.

Lauren, davanti alle gravi condizioni della cucciola, temeva che non ce l’avrebbe fatta. Ma grazie all’aiuto di frequenti visite veterinarie, antibiotici, ivermectina e bagni medicali bisettimanali, il suo corpo ha iniziato a guarire.

Credit: Lauren Buckley

Con il tempo il suo pelo ha iniziato a ricrescere e con lui anche lo spirito della cagnolina. Ho potuto scoprire chi era la vera Lainey: una cagnetta divertente e amorevole, che non aveva mai avuto la possibilità di essere una cucciola.

Grazie a questa splendida donna, Lainey aveva finalmente l’opportunità di vivere una normale vita da cane. Ed è proprio ciò che ha iniziato a fare nella sua amorevole casa.

La rinascita e l’adozione di Lainey

Credit: Lauren Buckley

Dopo quattro mesi dal salvataggio, quella cagnolina brutta e puzzolente, era finalmente pronta per una nuova famiglia.

Il tempismo non avrebbe potuto essere più fortuito visto che la mia amica Kelly stava proprio cercando un’amica a quattro zampe. Aveva seguito la storia di Lainey e ogni suo progresso. Quando ha letto che finalmente era disponibile per l’adozione, non ha esitato a farsi avanti.

Kelly e suo marito Larry hanno iniziato a conoscere la cucciola durante vari incontri organizzati e, alla fine, innamorati della sua personalità, hanno ufficializzato l’adozione.

Oggi, Lainey si chiama Luna e vive una vita da viziata insieme ai suoi due meravigliosi genitori umani e a tre fratelli gatti.