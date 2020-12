“Quando li abbiamo trovati erano talmente piccoli che pensavamo non potessero sopravvivere, invece…”

Nos petits ont bu aux 2 heures cette nuit. 😴😴Ils ont déjà pris 9 grammes et 8 grammes depuis moins de 12 heures de la pesée.Saviez-vous que nourrir un chaton de la mauvaise façon peut être fatale si on ne suit pas quelques directives? ➡️ Toujours nourrir un chaton dans la position naturelle sur le ventre, de la même façon qu'il le ferait avec sa maman.Ne pas levez trop haut le biberon et surtout ne pas appuyez sur le biberon si le petit tète déjà bien.➡️ un chaton recherche la chaleur et lorsqu'il a une maman, il va tèter et se coller à la chaleur de sa mère, mettre une couverture et le garder au chaud pendant le biberon➡️ toujours avec une source de chaleur et ne jamais nourrir un chaton froid.➡️ assurez-vous de tester le lait à l'intérieur de votre poignet hihi.Si un jour vous, vous lancez dans cette aventure, de biberonner de petits orphelins, assurez-vous d'avoir un équipement qui vous facilitera la vie. Ne commencez pas avec des chatons trop petits. Allez-y en étape afin de prendre de l'expérience. 4 semaines, ensuite 3 semaines, 1-2 semaines et le gros défis, 1 semaine et moins.Un autre conseil, devenez famille d'accueil et obtenez le soutien d'un refuge et d'un organisme pour vous lancez dans le sauvetage de chatons orphelins.Sauvez un être aussi petit est très stressant, mais également tellement enrichissant. On vous laisse avec un vidéo du petit gourmand hihi.