Quando potranno riaprire le toelettature? Tutti gli aggiornamenti L'appello dei proprietari delle toelettature per cani: "quando potremo riaprire?"

Quando potranno riaprire le toelettature per cani? L’emergenza sanitaria ha portato l’Italia ad una totale chiusura delle attività e questa è una delle tante domande che la gente si sta ponendo in questi giorni. Lo scorso 26 aprile, il Premier Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa, ha annunciato la fase 2, che inizierà dal prossimo 4 maggio.

La Federazione Nazionale per Tolettatori sta cercando di tenere aggiornate le varie regioni, su quanto deciso e su quando potranno riaprire, perché il permesso varierà da regione a regione.

In un post pubblicato sul profilo ufficiale Facebook, l’organizzazione ha spiegato la situazione attuale ed ha rilasciato i nomi di persone a cui rivolgersi, per ogni regione:

Cari sociCari TOELETTATORIda giorni ci chiedete informazioni riguardo la riapertura delle nostre attività e noi stiamo… Gepostet von Federazione Nazionale Toelettatori am Montag, 27. April 2020

Oggi è stato comunicato che in Veneto, è stata autorizzata la riapertura per le toelettature:

❌❌❌ #CORONAVIRUS / TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI IN CONFERENZA STAMPA. ❌❌❌ Gepostet von Luca Zaia am Dienstag, 28. April 2020

In Emilia Romagna e Liguria, le attività hanno riaperto già dal 27 aprile, tranne che nella provincia di Piacenza. Anche nel Friuli Venezia Giulia, dallo scorso 17 aprile, i toelettatori sono tornati al lavoro, con tutte le precauzioni necessarie.

La toelettatura di un cane non è vista come l’acconciatura fatta dal parrucchiere per un essere umano, non si parla soltanto di estetica, ma di un servizio necessario per il benessere dell’animale.

Gli appelli da parte dei proprietari delle toelettature sono stati molteplici e nei prossimi giorni ci saranno sicuramente ulteriori chiarimenti riguardanti l’argomento.

“Non è accettabile l’idea di equipararci a parrucchiere ed estetiste, considerata la quasi totale assenza di contatti con le persone, quindi non è pensabile rimandare l’apertura al primo giugno”, questo è quanto affermato dall’associazione e il pensiero della maggior parte dei proprietari di questa attività.

L’attività della toelettatura non è stata proprio menzionata, ne considerata tra le attività che possono riaprire o tra quelle che riapriranno dopo il 18 maggio e dopo il primo giugno. Si attendono quindi ulteriori precisazioni dal Governo e dalle specifiche regioni.