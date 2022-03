Quattro cuccioli abbandonati nel bosco, una signora li trova mentre passeggia

Chi ha potuto lasciare quattro cuccioli abbandonati in mezzo a un bosco sicuramente non voleva che nessuno li trovasse. Altrimenti li avrebbe portati in un rifugio o lasciati a qualche volontario se non poteva occuparsi di loro. Per fortuna una signora è passata di lì appena in tempo: la sua normale passeggiata nella natura si è trasformata in un salvataggio in piena regola.

Fonte foto da video su YouTube di AnimalSTEP Official

Una donna e una sua amica quel pomeriggio hanno deciso di fare una passeggiata nel bosco. Quando all’improvviso hanno sentito dei lamenti provenire da lontano. Seguendo quei suoni hanno raggiunto quattro cuccioli di meno di un mese soli e abbandonati in mezzo al niente.

La loro mamma non era nei paraggi. Era evidente che qualcuno li aveva lasciati lì da soli a morire di fame, di freddo e di stenti: ma chi potrebbe essere così crudele da fare una cosa a questi adorabili quattro cagnolini? Le due donne non hanno perso tempo e hanno chiamato i soccorsi locali.

Ben presto i soccorritori hanno raggiunto il posto dove le donne si trovavano con i cuccioli. Una donna li ha esaminati e ha visto che erano pieni zeppi di zecche. Due cuccioli erano più magri degli altri e le condizioni di tutti erano decisamente allarmanti.

I cuccioli sono stati subito portati dal veterinario. Due sono andati immediatamente in un rifugio, perché stavano bene, anche se avevano bisogno di cure per le zecche e di stare al caldo. Altri due cuccioli anemici e malnutriti sono rimasti in clinica.

Fonte foto da video su YouTube di AnimalSTEP Official

Il salvataggio di quattro cuccioli abbandonati nel bosco: le cure per farli sopravvivere

I due cani rimasti in clinica avevano bisogno di trasfusioni di sangue urgenti, perché le zecche li stavano divorando vivi. Chissà quanto avevano sofferto e quanto erano spaventati, tolti dalla mamma così presto.

Fonte foto da video su YouTube di AnimalSTEP Official

I soccorritori si sono alternati al loro fianco per non lasciarli mai soli. Gli altri due cuccioli sono già stati adottati, mentre i più malconci sono ancora in clinica ma stanno meglio. Presto anche loro andranno a vivere con famiglie amorevoli in una casa che sarà per sempre.