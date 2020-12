La vita di un cucciolo randagio non è affatto semplice e, spesso, queste povere anime innocenti cercano un posto di fortuna dove rifugiarsi. Era un normalissimo giorno per una donna di nome Nádia Rosângella. Stava passeggiando nei pressi di una piazza in Brasile dove il comune aveva istallato un meraviglioso presepe di Natale.

Credit: FACEBOOK / ANA TIQUI

La rappresentazione di quel presepe aveva, però, qualcosa fuori dall’ordinario. Qualcuno dormiva comodamente dentro alla mangiatoia. La culla di Gesù Bambino è sempre vuota fino al giorno di Natale, ma il cuore di Nàdia si è sciolto quando ha visto quel cucciolo randagio che si era addormentato pacificamente.

La scena più bella che ho visto in tutta la mia vita. Quel cucciolo era calmo e riposava così beatamente. Una scena così bella e pura…

Credit video: One Man Wolf Pack – YouTube

La donna non aveva la minima idea da dove provenisse quel cagnolino ma, dopo aver chiesto in giro, ha scoperto che era stato abbandonato da diverso tempo. Vagava in quella piazza da settimane e nessuno lo aveva cercato.

Ho voluto immortalare quel momento scattando delle fotografie. Poi le ho pubblicate sui social con l’intenzione di diffondere quel momento di infinita tenerezza. Volevo arrivare al cuore delle persone della comunità, con la speranza di trovare qualcuno disposto ad adottarlo.

Il cucciolo randagio trova casa grazie al gesto della donna

Credit: FACEBOOK / ANA TIQUI

Il post di Nàdia ha ricevuto in poco tempo un incredibile numero di reazioni. Migliaia di persone si sono intenerite alla vista di quel cucciolo randagio addormentato nella culla di Gesù Bambino. Uno dei residenti del posto si è recato al presepe per regalare una carezza al cagnolino.

Credit: FACEBOOK / ANA TIQUI

Vedere quella scena e quei dolci occhi dal vivo, hanno aperto uno spiraglio nel cuore dell’uomo che, alla fine, non è riuscito a voltarsi e ad andare via senza di lui. Oggi il cagnolino ha una famiglia che lo ama e che gli assicurerà una calda culla per tutto il resto della sua vita.

La storia di questo amico a quattro zampe ha fatto il giro del mondo e ha colpito così tante persone che hanno considerato la vicenda come un vero e proprio miracolo di Natale.