Questo cane è stato assunto da un ospedale è ha un compito molto importante. Sapete cosa fa?

Il cane assunto in ospedale per rendere migliori le giornate dei dipendenti

Questa è la bellissima storia di un cane assunto in ospedale, per poter rendere migliore la giornata lavorativa dei dipendenti della struttura sanitaria. Ogni giorno il cucciolo si presenta al suo posto di lavoro, saluta e fa le feste a tutti quanti. Non sarebbe bello cominciare così ogni giorno di lavoro?

Fonte Pixabay

Sono tanti gli studi scientifici che dimostrano che i cani possono migliorare le loro vite. Un legame affettivo con Fido o anche solo la loro presenza può avere effetti benefici sulla mente di chi ha bisogno.

In ospedale la pet therapy con i cani è già un successo ovunque da moltissimo tempo. Molte ricerche scientifiche dimostrano che un cane riduce i livelli di ansia, stress e solitudine. Per questo molte strutture sanitarie hanno deciso di collaborare con questi pets.

Questa è la storia di un ospedale che di fatto ha assunto un cane non solo per rallegrare i pazienti ricoverati nella struttura. Ma anche per rendere migliori le giornate lavorative dei dipendenti del nosocomio.

Il Wexner Medical Center della Ohio State University ha infatti assunto un cane come volontario, per poter ricevere dipendenti e pazienti al loro ingresso in ospedale. Ed è stato un grande successo.

Il cane assunto in ospedale: un’idea da copiare subito

Shari Dunaway ha condiviso foto di Shiloh sul suo account Twitter. Shiloh è un cane volontario che si occupa semplicemente di migliorare la vita di ogni persona che ha la fortuna di incontrarlo. Anche se in un contesto non facile come un ospedale.

La presenza amichevole di un cane può fornire una vera ancora di salvezza per coloro che si sentono isolati dalla loro comunità e può davvero aiutare le comunità ad affrontare i problemi di isolamento sociale.

La pet therapy fa bene. Così come la presenza costante di un animale domestico nelle nostre vite. Sono davvero i nostri angeli custodi.