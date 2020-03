Rae il cucciolo con un solo orecchio Rae il cucciolo con un solo orecchio, che ha fatto impazzire il mondo del web..

Rae è un dolcissimo Golden Retriever che è diventato una vera e propria star del web. Alla nascita purtroppo, ha avuto un incidente e per questo il veterinario è stato costretto ad operarlo d’urgenza, di conseguenza il cucciolo è rimasto con un solo orecchio al centro della testa. Infatti è stato ribattezzato Unicorno.

Il piccolo, nonostante ciò che ha subito, è felice e soddisfatto della sua nuova vita e vederlo, è davvero bellissimo. Tutti ne sono rimasti a bocca aperta.

L’incidente che ha avuto lo rende unico e raro, ma tutta la sua famiglia è molto legata a lui ed è per questo che hanno deciso di creare una pagina Instagram dedicata solo a lui.

Il loro desiderio è proprio quello di farlo conoscere a tutti e di dimostrare al mondo, che nonostante le difficoltà, è un cagnolino molto dolce, gentile e vivace. Riesce anche a sentire tutto e questo, è incredibile.

Quando è stato ricoverato nella clinica veterinaria, l’infermiera del posto Brianna Aardema, si è subito innamorata di lui ed infatti passavano molto tempo insieme.

Quando è arrivato il suo momento di andare via, lei si è fatta subito avanti per portarlo a casa ed ha firmato tutti i moduli per la sua adozione. I medici erano al settimo cielo, poiché conoscevano molto bene la ragazza.

Rae ha instaurato un legame speciale con la sua nuova amica umana, perché da quando ha iniziato ad avere diverse difficoltà, lei gli è stata vicino e lo ha aiutato a superarle. Ecco il video della sua storia di seguito:

Il cucciolo, ora, è una vera e propria star del web e tutti ne sono felici. Ha già venti mila followers e la sua amica umana, ogni giorno mostra a tutti cosa accade nella sua vita ed il suo modo di essere dolce e di giocare.

Una storia meravigliosa che merita di essere conosciuta. Condividete con i vostri amici!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: La trasformazione di Kai, il cane obeso