Questa è una splendida storia a lieto fine, di quelle che vorremmo sempre raccontare. Protagoniste una ragazza, che un giorno incontra un’anziana senzatetto e il suo cane. Le offre il suo aiuto, la sua situazione comincia a circolare sui social e in poco tempo la vita della donna senza una casa e del suo cucciolo cambia!

Fonte Pixabay

Questo bel racconto di solildarietà ci arriva da Cavallina, frazione con circa 1700 abitanti del comune di Barberino di Mugello. Ma ben presto si è diffuso in tutta la penisola.

Il giornale online locale “Ok! Mugello” ha riferito che un giorno una giovane signora di nome Adriana ha incontrato su una panchina in piazza Elena, una donna anziana senza fissa dimore, che vive solo con il suo cane.

Fonte Pixabay

Le due donne iniziano a parlare. L’anziana signora aveva origini ungheresi, ma risiedeva da tempo a Cavallina. Prima viveva in una casa che un abitante del posto le aveva lasciato, ma non c’erano acqua o corrente.

Quando il proprietario è morto, la donna è stata sfrattata. Costretta a vivere in strada con il suo amatissimo cane. Adriana su Facebook racconta di averla invitata a casa per un caffè e per darle un posto per la notte. Nessuno lo aveva mai fatto. Ma non poteva ospitarla per sempre.

Fonte Pixabay

Anziana senzatetto e il suo cane, la loro storia arriva sui social

L’articolo del giornale online che racconta la sua storia finisce sui social. Tutti prendono a cuore la situazione della povera signora Elena. Maria vive nelle campagne di Vicchio e conosceva bene quella donna senza una casa.

L’aveva incontrata tempo prima, ma poi ne aveva perso le tracce. Maria offre a Elena la sua casa.

Ha mangiato un piatto caldo, ha visto la sua stanza. Ha osservato il verde tutto intorno e ha detto che questo è proprio il suo mondo. Conosco le sue vicissitudini personali. Non potevo voltarmi dall’altra parte.

Aiutiamoci!