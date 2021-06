Amee ha deciso di ringraziare il suo cucciolo Spex per esserle stato accanto in tutto il percorso di studi

Questo ultimo anno e mezzo è stato molto duro per tutti. La pandemia ha causato molto stress a chiunque, soprattutto ai lavoratori e agli studenti, che hanno visto i loro piani di azione e di studi completamente stravolti dalla pandemia. Una ragazza di nome Amee, in tutto questo, è riuscita a laurearsi brillantemente in scienze infermieristiche, ma non ce l’avrebbe fatta senza il supporto emotivo del suo cagnolino Spex. Per ringraziarlo, la giovane ha deciso di omaggiarlo e di renderlo partecipe in una cosa davvero molto speciale.

Dall’anno 2020 il mondo non è più lo stesso. La pandemia da Coronavirus ci ha costretto tutti a modificare le nostre abitudini e per molti la cosa è stata molto pesante. Oltre alle tantissime vittime che purtroppo non ce l’hanno fatta, ci sono tantissime altre persone che hanno dovuto affrontare uno stress non indifferente.

Pensiamo, ad esempio, ai poveri studenti che si sono ritrovati a dover ristabilire da capo tutti i loro piani di studi. Amee Nepomuceno è proprio una di loro. La ragazza ha dovuto trovare il tempo e il modo di laurearsi in questo strano e tragico periodo storico, restando chiusa in casa.

La carriera universitaria di Amee è stata lunga e piena di avversità e di stress, ma in tutto il periodo c’è stata sempre una costante che l’ha accompagnata. Il cucciolo di famiglia Spex.

Con la sua dolcezza e simpatia, il cucciolo ha ricoperto un ruolo davvero fondamentale nel raggiungimento dell’ambito obiettivo della laurea di Amee.

Il ringraziamento speciale per Spex

Nelle giornate tristi e che non passavano mai, il cucciolo la rallegrava e la spingeva sempre a fare un sorriso.

Essendo che Amee Nepomuceno ha conseguito una laurea in scienze infermieristiche, il dolce Spax, a volte, si è anche offerto volontario come paziente.

In ogni caso, il tanto atteso giorno della laurea di Amee è arrivato. E così come per tutto il percorso di studi, il cagnolino era affianco alla sua mamma umana anche e soprattutto quel giorno.

Per ringraziare il suo fedele scudiero peloso, la bravissima Amee ha pensato di organizzare qualcosa di davvero speciale. Un servizio fotografico a tema, nel quale i soggetti delle meravigliose istantanee erano lei e il suo cucciolo. La cosa più divertente è che anche lui indossava il suo cappello da laureato.