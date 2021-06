Spaventato dall'incidente, Toby era scappato via nelle pericolose campagne vicine

La famiglia Cepoi, già sconvolta per essere stata vittima di un incidente stradale in cui ha perso la vita una bimba di soli due anni, ha dovuto fare i conti anche con la sparizione del loro adorato cucciolo di famiglia, il piccolo Toby. Spaventato dall’impatto, il cagnolino che sedeva sui sedili posteriori è scappato via facendo perdere ogni sua traccia.

L’inizio di questa vicenda è davvero tragico. Lurie Baza stava guidando la sua auto a Maple Valley, Washington, vicino a Moses Lake. Insieme a lei viaggiavano Cristina Cepoi, i suoi due figli piccoli e il loro cucciolo di famiglia, uno Shih Tzu di nome Toby.

Improvvisamente la loro auto è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Loro hanno riportato delle ferite, ma ad avere la peggio è stata una bambina di soli due anni che viaggiava sull’altra auto. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Nel caos generale dell’incidente, il cucciolo si è spaventato ed è corso via per i campi, facendo perdere ogni sua traccia.

Cristina e i suoi bambini erano molto preoccupati per il cucciolo. sapevano che quella zona era piena di serpenti e coyote, e che lui era troppo piccolo per sopravvivere in quelle condizioni.

Fortunatamente, tantissime persone sono venute a conoscenza della loro situazione e hanno deciso di intervenire e di aiutarli nelle ricerche.

Il ritrovamento di Toby

A gestire e coordinare le ricerche del cagnolino ci ha pensato la stessa famiglia Cepoi. Hanno selezionato dei punti precisi nel tragitto di strada in cui presumibilmente si era smarrito, e hanno posizionato delle “trappole” per attirarlo.

All’interno delle trappole hanno messo dei dolcetti, alcuni dei suoi giocattoli preferiti, cibo per cani in scatola e anche dei calzini dei suoi fratellini umani.

Dopo circa 6 giorni di disperazione, finalmente Toby è caduto in una di quelle trappole. A trovarlo per primi sono stati i volontari della Lost and Found Pets, che poi hanno provveduto a contattare Cristina e i suoi bambini.

Inutile specificare di come sia stata commovente la riunione tra la famiglia e quel cagnolino spaventato che non sapeva più come tornare a casa. Grazie all’aiuto di tutti, Toby ora è al sicuro e la sua famiglia può di nuovo stringerlo forte.