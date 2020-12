Il lieto fine per una famiglia di cani abbandonata

Questa è la tristissima storia di una famiglia di cani abbandonata per strada, con probabilità nello stesso giorno. È stato difficile per gli animali sopravvivere a tutto questo. Proprio quando pensavano di non avere più speranze nella vita, ecco che è arrivato qualcuno a salvare la vita di queste povere creature.

Siamo a Johor Bahru, in Malesia. Qui una famiglia di cani è stata trovata in strada. Senza nessuno che si prendesse cura di queste povere creature. Con tutta probabilità i vecchi proprietari li hanno lasciati lì. Come si può compiere un gesto di crudeltà così terribile nei confronti di anime pure?

Hanno vissuto di stenti per più di una settimana: secondo quanto riportato dal canile Hope che opera in Malesia e aiuta i randagi in difficoltà, chi si prendeva cura di loro era partito per andare a lavorare a Singapore. E aveva pensato bene si lasciarli lì.

La famiglia è composta da tre cani, una femmina adulta e due cuccioli di appena 3 mesi. I residenti del quartiere, inteneriti dalla loro storia, ogni giorno davano loro da mangiare. Come si poteva evitare di aiutarli visto che si trovavano in difficoltà?

Ma il proprietario della casa dove si trovavano rifugiati aveva minacciato i vicini di casa: dovevano smettere di nutrire gli animali. Altrimenti li avrebbe abbattuti lui stesso. Purtroppo sembrava non ci fosse più speranza per loro. Ma poi è successo qualcosa…

Fonte Pixabay

Famiglia di cani abbandonata salvata da persone di buon cuore

Quando i soccorritori hanno trovato la famiglia di cagnolini, erano bagnati e tremavano, perché pioveva. I cuccioli erano anche feriti. E avevano paura.

La squadra di soccorso ha avuto difficoltà, poi l’arrivo di una ragazza che abita lì in zona ha permesso di risolvere la situazione. E portare tutti in salvo.

Fonte YouTube metalgear32

Il rifugio chiede aiuto per poter accogliere i cuccioli e la mamma fino a quando non troveranno una casa per sempre.