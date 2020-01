Ragazzi trovano cane abbandonato in una valigia Ragazzi trovano cane abbandonato in una valigia, denunciano tutto alla polizia..

Poche settimane fa, un gruppo di ragazzi, che erano andati a fare jogging, in una collina a Toronto, si sono trovati davanti una scena che li ha sconvolti. Hanno notato una valigia chiusa, a terra, sulla neve. Si muoveva e per questo hanno deciso di aprirla. Dentro c’era un cane.

E’ stato un abbandono terribile e crudele, che ovviamente ha sconvolto tutti. Nessuno di loro, avrebbe mai potuto immaginare di trovarsi ad scena così straziante.

In base al loro racconto, per loro era una giornata come le altre. Erano usciti come loro solito, per fare il loro allenamento. Vanno spesso in quel luogo e non è mai accaduto nulla del genere.

In quella giornata, dopo aver fatto qualche metro. Uno di loro nota quella valigia a terra. Si avvicinano per capire bene e sin da subito notano che all’interno c’era qualcosa che si muoveva.

Quando l’hanno aperta, hanno scoperto che c’era un cane. Era un mix di jack russel, con poche mesi di vita. Piangeva e chiedeva aiuto.

I ragazzi, ovviamente, sapevano che non potevano lasciarlo anche loro e per questo, senza rifletterci, lo hanno preso in braccio e lo hanno portato al rifugio più vicino. Inoltre, hanno anche denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

I poliziotti, ora, stanno indagando sulla vicenda. Stanno esaminando tutti i filmati di sorveglianza della zona. Vogliono trovare il responsabile di questo abbandono e punirlo per il suo gesto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cane, invece, è ancora ricoverato nel rifugio. Sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Ora sta bene ed è tornato ad essere in salute. I volontari, molto presto inizieranno a cercare la famiglia perfetta anche per lui.

Una storia terribile. Noi ci auguriamo che il responsabile venga fuori il prima possibile e che venga punito per ciò che ha fatto.

