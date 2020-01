Uomo trova il cane abbandonato sul ciglio della strada Uomo trova il cane abbandonato sul ciglio della strada, era stato chiuso dentro una cuccia e non poteva uscire

Era un giorno come gli altri per un uomo di Los Angeles, che stava andando a lavoro. Durante il tragitto, sul ciglio della strada, ha notato una cuccia, che il giorno prima non c’era. Ha deciso di fermarsi e quando ha aperto il tabellone, ha scoperto che dentro c’era un cane abbandonato e ferito.

Il signore sapeva che non poteva far finta di nulla e per questo, non sapendo cosa fare ha chiamato subito gli agenti di polizia e gli ha raccontato tutto. Era stato chiuso lì dentro e non poteva proprio uscire da solo.

I poliziotti si sono recati subito su quella strada, ma la scena che si sono trovati davanti, è stata davvero straziante. Nessuno di loro l’avrebbe mai potuto immaginare.

All’interno della cuccia, c’era il cane, con delle ferite visibili su tutto il suo corpo ed ovviamente, anche molto spaventato, a causa di ciò che gli era capitato.

Gli agenti, hanno deciso di chiamare subito i volontari di Ghetto Rescue Foundation, che vista la situazione sono andati a prendere il cucciolo immediatamente.

Lo hanno portato subito dal loro veterinario, che gli ha medicato tutte le ferite e gli ha dato una cura antibiotica, per evitare di far arrivare l’infezione. Lo hanno chiamato Walter Worthy Higgins.

Un signore del posto, appena è venuto a conoscenza della sua storia è andato subito a conoscerlo nel rifugio e tra loro è stato amore a prima vista. Infatti quando il cane era pronto per andare via, ha deciso di adottarlo. Ecco il video della storia di seguito:

Oggi, Worthy sta vivendo la vita che merita. E’ circondato dalla sua famiglia amorevole, che ogni giorno fa di tutto per donargli l’affetto e le cure che merita. Il suo passato sempre essere ormai un vecchio ricordo.

Un salvataggio speciale, che ha sciolto i cuori di tutti. Condividetelo con i vostri amici.

