Ragazzo abbandonato con il cane dorme abbracciato a lui per strada

Questo povero ragazzo abbandonato con il cane in strada non ha più una famiglia. O meglio, quell’animale domestico con il quale dorme abbracciato è l’unica famiglia e l’unica casa che ha. Nonostante sia costretto a dormire di fianco ai binari del treno, questo ragazzino cerca di aggrapparsi a quello che gli è rimasto.

Fonte Pixabay

Ankit è un ragazzino di soli 10 anni, già costretto a doversela cavare da solo. Anzi, proprio da solo non è, perché Danny, il suo cane, è sempre al suo fianco. La mamma lo ha abbandonato mentre il padre è imprigionato a Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India.

Il ragazzino non ha una casa, non ha un tetto sopra la testa, non ha una famiglia e non ha nemmeno cibo. Ma Ankit e Danny hanno qualcosa che nessuno potrà mai portar loro via: hanno la compagnia dell’altro e l’amore infinito.

Ankit dorme sui binari del treno. A soli 10 anni è costretto a inventarsi un modo per sopravvivere, giorno dopo giorno. Ankit e Danny hanno solo una coperta che condividono, così come fanno per il poco cibo che sono in grado di recuperare.

Ankit ha lavorato per qualche tempo vendendo palloncini o lavorando alle bancarelle del tè. E il cane lo aspettava sempre. Mentre dormiva di fianco ai binari, qualcuno lo ha fotografato e ora la sua storia ha fatto il giro del mondo.

Fonte Pixabay

Ragazzo abbandonato con il cane in strada, una storia tristissima

Le autorità hanno raggiunto il ragazzino e ora è affidato alle cure della polizia di Muzaffarnagar. Stanno cercando di ringracciare la sua famiglia e tutti sono stati allertati per cercare di salvargli la vita.

Pare che una donna, Sheela Devi, abbia deciso di accogliere il ragazzo e il cane, facendolo studiare.

Fonte YouTube The News Talk

Speriamo che la situazione si possa risolvere per questo ragazzo di 10 anni che la vita ha già messo a dura prova.