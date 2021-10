Il protagonista di questa storia è diverso dal solito. Si tratta di un povero armadillo assetato, che ha potuto contare sull’amore e la bontà di un essere umano.

Il video, diventato virale sui social network, arriva da Dourados, Mato Grosso do Sul. E mostra un ragazzo brasiliano che dà l’acqua da un bicchiere ad un animale fuori dal comune. Era un armadillo molto molto assetato, che dopo quel generoso gesto, si è mostrato grato nei confronti di quella persona che lo aveva aiutato in un momento di difficoltà.

Quando ha visto l’acqua, senza esitare, l’animale si è avvicinato all’uomo per dissetarsi. Poi ha alzato la testa e lo ha guardato dolcemente negli occhi, come se volesse dirgli grazie.

Secondo un professore dell’Università Federale del Mato Grosso, Romildo Gonçalves, questo comportamento non è comune negli armadilli. Proprio per questo, la vicenda ha lasciato tutti a bocca aperta ed è diventata virale sui social network, raggiungendo ogni parte del mondo.

Il giovane ha ricevuto molti complimenti sul web ed è stato acclamato come un eroe. È felice che il suo video abbia ottenuto così tanto successo, ma non perché ora la sua foto è ovunque, ma perché il suo gesto potrà essere d’esempio a tante persone e motivarle a fare del bene.

Fermarsi ad aiutare un animale bisognoso, anche facendo una sola chiamata ai volontari, per noi è un piccolo gesto, ma per questi esseri indifesi potrebbe essere di vitale importanza.

Gli animali sono meravigliosi e in grado di provare gratitudine verso coloro che gli salvano la vita. Che si tratti di un cane, di un gatto o in questo caso di un armadillo!

Come si fa a non sorridere davanti ad immagini come queste? Un grazie a questo ragazzo per essere intervenuto in aiuto di questo animale e per aver condiviso il tenero momento con il mondo del web.