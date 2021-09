Pochi giorni fa in Corea del Sud, i volontari di Humane Society hanno salvato la vita di 66 cani, che erano in un allevamento di carne. Il loro destino era ormai segnato, ma grazie agli sforzi di questi ragazzi dal cuore enorme, tutto è cambiato. Adesso stanno tutti bene.

Un episodio drammatico, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. Purtroppo in questi posti esiste ancora la cultura di mangiare la carne di questi animali, poiché considerata pregiata.

Da quando i volontari di Humane Society sono andati in queste zone, sono riusciti a far chiudere una dozzina di questi posti, grazie anche all’aiuto delle forze dell’ordine.

Tutto è avvenuto dopo una segnalazione. Hanno scoperto di questo posto che si trovava nell’isola di Jimbo ed all’interno c’erano 66 cuccioli che avevano bisogno del loro aiuto.

I ragazzi ovviamente, insieme agli agenti, sono andati a vedere cosa stava accadendo. Tuttavia, quando sono entrati nell’edificio si sono trovati davanti ad una scena straziante.

I cagnolini erano chiusi in alcune gabbie strette e fredde. Erano magri e disidratati. Si vedeva bene che nella loro vita non avevano mai ricevuto nulla, ma avevano incontrato solo degli esseri umani malvagi e crudeli.

Il salvataggio dei 66 cani chiusi nell’allevamento

I volontari hanno lavorato a lungo per portarli in un posto sicuro e il medico sin da subito, li ha sottoposti a tutte le cure e le visite di cui avevano bisogno. Gli agenti, invece, hanno arrestato quelle persone per maltrattamenti nei confronti degli animali.

I 66 cani al momento sono nel rifugio che si trova in Corea, ma i ragazzi stanno già facendo gli annunci per le loro adozioni in tutto il mondo. Ecco il video della triste vicenda di seguito:

Episodi simili purtroppo sono molto più comuni di quello che si crede. Noi non possiamo far altro che ringraziare questi ragazzi dal cuore enorme, poiché ogni giorno si impegnano e mettono in pericolo la loro vita, per i nostri amici a quattro zampe.

