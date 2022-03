Questa è la storia di un salvataggio miracoloso, avvenuto per caso, grazie a un ragazzo che stava facendo una normale passeggiata. E si è ritrovato a incontrare la sua nuova anima gemella pelosa. Come se il destino avesse deciso di farli incontrare così. Il ragazzo ha trovato il cagnolino abbandonato nel canale: chissà da quanto tempo era lì tutto solo. Era spaventatissimo.

Fonte foto da video su TikTok di mvargas.art

In un video pubblicato su TikTok il ragazzo ha detto che era uscito per fare una passeggiata e andare ad esplorare un po’ nella sua città. Chissà come era finito in un canale pieno di acqua. Forse il destino lo aveva portato lì, perché doveva incontrare qualcuno.

Non potrete credere a chi ho trovato durante la mia esplorazione urbana.

Così inizia il video pubblicato su TikTok nel quale il ragazzo mostra mentre raggiunge per caso un povero cucciolo abbandonato: chissà da quanto tempo era lì tutto da solo.

Il ragazzo lo ha attirato a sè con un po’ di cibo. Non era da solo, forse erano andati a cercare cuccioli abbandonati. Hanno preso il piccolino e lo hanno messo in un sacchetto per portarlo in salvo.

Non ha fatto una piega, si è fidato subito di quelle persone che erano lì per dargli una mano.

Questo piccoletto è così fortunato perché siamo riusciti a trovarlo.

Fonte foto da video su TikTok di mvargas.art

Il cagnolino abbandonato nel canale trova la sua nuova vita grazie al ragazzo sconosciuto

Subito hanno portato il cane da un veterinario, per dargli una pulita e visitarlo. Subito gli hanno dato delle medicine per curarlo, ma tutto sommato il piccolo stava bene.

Fonte foto da video su TikTok di mvargas.art

Il cane non è solo stato salvato dalla strada. Ma ha trovato anche la sua casa per sempre. Il ragazzo che lo ha trovato lo ha adottato e lo ha chiamato Rusty.