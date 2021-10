Cosa succede se sei in casa con il tuo cane e hai un’emergenza di tipo sanitario? Un ragazzo finge di svenire quando si trova insieme al suo adorato amico a quattro zampe per vedere la reazione del suo Rottweiler. Ovviamente ha filmato tutto per poi decidere di condividere il video sui social network, dove la reazione del cucciolo è diventata in breve tempo virale.

Fonte foto da Instagram di rottweilerloveaxel

Ghazi vive a Bergamo, in Italia. A febbraio scorso ha deciso di condividere sui social network un atteggiamento davvero molto tenero e dolce del suo cane di razza Rottweiler. Secondo voi come ha reagito Axel (questo il nome del cucciolo di casa) quando ha visto il suo miglior amico umano svenire.

Sappiamo che i cani sono sempre molto fedeli ai loro proprietari. E farebbero di tutto per aiutarli quando sono in difficoltà. Questo giovane ragazzo italiano ha voluto dimostrare questa lealtà, fingendo uno svenimento in piena regola, per testare l’atteggiamento del suo cucciolo e registrare la sua reazione. Che ha stupito tutti, lui compreso.

Il ragazzo, dopo aver inscenato un malore in casa a favore di telecamera del telefonino, ha guardato il filmato, decidendo poi di pubblicare tutto sui social network. Ghazi entra nella stanza e poi all’improvviso crolla sul pavimento.

Nel filmato si vede che il cane di razza Rottweiler sdraiato a riposarsi, ma quando vende il giovane in difficoltà non solo si precipita da lui, ma si getta anche tra le sue braccia, leccandolo e scodinzolando. Una vera e propria prova di affetto superata a pieni voti.

Fonte foto da Instagram di rottweilerloveaxel

Ragazzo finge di svenire e il cane gli fa le coccole

Il Rottweiler non rimane indifferente alla richiesta di aiuto del suo proprietario. Anche se al posto di chiamare soccorsi, gli dedica tutto il suo amore. Non sono adorabili?

Fonte foto da video TikTok di rottweilerloveaxel

