I nostri amici a quattro zampe non solo solo una compagnia con cui trascorrere del tempo o con cui giocare. Essi a volte riescono ad essere fondamentali anche nelle situazioni di pericolo. Sono dotati di un grande istinto e possono letteralmente salvare le vite delle persone. A dimostrazione di questo fatto, abbiamo deciso di raccontarvi la storia della cagnolina Joy.

Credit: ABC News 10

Greta Edmonds, una donna che vive nei sobborghi di New York, ha sempre avuto un amore particolare per i cani. Ha amato un cucciolo di razza Yorkshire per la bellezza di 14 anni. Quando il cagnolino è purtroppo andato via per attraversare il ponte dell’arcobaleno, la signora era convinta di non volere mai più avere a che fare con un cane.

Il dolore per la sua perdita era troppo grande e io non volevo provarlo mai più. Poi, per caso, mi sono imbattuta nelle foto e negli annunci di adozione di Joy. Quando ho visto quel muso dolce ho cambiato subito idea.

Credit: ABC News 10

Greta ha fatto entrare Joy nella sua vita e questa scelta l’ha resa più felice di quanto pensasse. Le due hanno stretto un rapporto di amicizia e fiducia fuori dal normale, che si è consolidato ancor di più quando la cagnolina ha compiuto un gesto davvero eroico.

Joy salva la vita ala sua anziana vicina

Era un pomeriggio come un altro e la cucciola era nel suo cortile a giocare tranquillamente. Improvvisamente, la sua attenzione è stata attirata da qualcosa e ha iniziato ad abbaiare come una disperata.

Greta, attirata all’esterno dalle urla della sua Joy, si è precipitata all’esterno per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Dopo qualche attimo di confusione, Greta ha capito tutto. Nel portico della casa affianco c’era la sua vicina a terra e ricoperta di sangue. Era caduta e si era ferita gravemente e cercava aiuto disperatamente.

Credit: ABC News 10

Di lei si era accorta solo la cucciola, che per l’appunto aveva iniziato ad abbaiare per cercare qualcuno che corresse ad aiutare la povera vicina.

Greta ha chiamato il 911 e i soccorritori si sono precipitati sul posto per salvare la povera donna.