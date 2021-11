Alzi la mano chi è solito dialogare da mattina a sera con i propri animali domestici. Siamo convinti che ci stiano a sentire e che ci rispondano anche. Ed è proprio così. Come dimostra in un video diventato popolare in breve tempo sui social un ragazzo che parla con il suo cane, perché vuole sapere alcune cose e la sua opinione in merito. E il bello è che l’animale gli risponde a modo suo.

Fonte foto da Instagram di zlatandogoficial

Lorruan Ribeiro è un ragazzo che vive con il suo dolce cagnolino di nome Zlatan. È un cane meticcio che è stato salvato dalla strada e che adesso condivide con il giovane casa e vita. Da piccoli tutti noi siamo stati sgridati dai nostri genitori. E Zlatan sta ricevendo un rimprovero bello e buono.

Lorruan Ribeiro ha deciso di pubblicare il video in cui parla al suo cane per chiedergli alcune cose. Probabilmente ha fatto qualcosa che non doveva e il ragazzo cerca di instaurare una discussione seria per comprenderne i motivi. E Zlatan risponde brontolando.

La coppia vive insieme in una casa di Goiânia, città del Brasile, capitale dello Stato del Goiás, parte della mesoregione del Centro Goiano e della microregione di Goiânia. E il video è stato condiviso sulla pagina ufficiale di TikTok di Zlatan.

L’uomo parla al cane come se fossero padre e figlio, seduti sul divano del soggiorno. L’argomento è il dare sempre un valore alle cose. Tema fondamentale visto che il cane aveva deciso di giocare con la tappezzeria che lui aveva appena finito di pagare.

Fonte foto da Instagram di zlatandogoficial

Ragazzo parla con il cane e cerca di capire perché si è comportato male

È giusto secondo te? È giusto così? Non ti importa amico mio del nostro sudore, della nostra fatica?

Fonte foto da video TikkTok di zlatandog

In risposta il cane, che ha capito tutto, ringhia a ogni singola parola. E cerca di farsi perdonare appoggiando la testa sulla gamba del padrone. Geniale!