Questa è la storia di un salvataggio davvero incredibile, una storia emozionante che ha già fatto il giro del mondo. Su Instagram è stato pubblicato un video in cui si vede un ragazzo sulla sedia a rotelle che salva un cane che pesa 49 chili. Il cagnolone era caduto in piscina e Darren ha fatto di tutto per poterlo aiutare a uscire dall’acqua.

Fonte foto da video su Instagram di darren_thomas46

Darren Thomas è un uomo paraplegico di 40 anni che vive a Cape Town, in Sud Africa. Nonostante la sua disabilità, ha fatto di tutto per salvare Cassius, il suo cane, dall’annegamento. Il Rottweiler di 3 anni era caduto in piscina e non riusciva più a uscire.

Il cagnolone, che pesa quasi 50 chili, lo scorso 16 febbraio stava passeggiando a bordo piscina, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua. Darren Thomas era da solo quel giorno e si stava preparando per andare a lavorare quando lo ha sentito piangere e si è preoccupato, correndo da lui.

Di solito non piange, quindi sono andato a vedere cosa c’era che non andava. Non l’ho visto da nessuna parte in casa, quindi sono uscito ed è stato allora che l’ho visto.

Il cane era caduto in acqua. Quando Darren è arrivato il cucciolone era esausto e lui ha fatto di tutto per tirarlo fuori. Nonostante sia su una sedia a rotelle da quando aveva a14 anni per uno sparo che lo ha colpito quando ha cercato di difendere la famiglia durante una rapina.

Fonte foto da video su Instagram di darren_thomas46

Ragazzo sulla sedia a rotelle salva un cane dalla piscina: era da 25 minuti in acqua

Non potevo tirarlo fuori perché è troppo pesante e non ho abbastanza forza sulla sedia, cadrei in piscina quindi ho dovuto fare un altro piano perché si stava stancando di essere lì.

Fonte foto da video su Instagram di darren_thomas46

Grazie alla sua prontezza di riflessi, Darren è riuscito ad accompagnare Cassius alle scalette della piscina e poi ad aiutarlo a venire fuori da solo. La scena del soccorso è stata registrata dalla telecamera di sicurezza esterna: Cassius era in acqua da 25 minuti!