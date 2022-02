Un tragico episodio è avvenuto il giorno di San Valentino, in Thailandia. Purtroppo il figlio della modella Wiyada Pontawee è morto a 2 anni, in un tragico incidente in piscina. La madre era impegnata in un set fotografico e quando gli adulti se ne sono resi conto, era ormai troppo tardi.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto il mondo intero. La donna di soli 26 anni, in un’intervista con la stampa locale ha detto che non vuole più continuare a vivere.

Questa storia drammatica arriva dalla città di Pattaya, in Thailandia. La madre era in una villa e con lei c’erano anche altre 10 colleghe. Stavano facendo un set fotografico per l’azienda OnlyFans.

Il piccolo, chiamato Chawanakon, invece era all’esterno e stava giocando con il fratello più grande ed un altro bambino. Erano soli e non c’erano adulti a tenerli sotto controllo.

Il padre che era presente sul set quando è uscito per controllare, si è reso conto che il figlio era caduto nella piscina. Si è subito tuffato e dopo averlo tirato fuori, lo ha portato in fretta all’interno della villa. La mamma è stata la prima ad allertare i soccorsi.

In attesa dell’arrivo dei medici, hanno provato a rianimarlo per diversi minuti. Tuttavia le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito.

Le parole della modella Wiyada Pontawee per la perdita straziante subita

Purtroppo i medici intervenuti sul luogo in cui si è consumato l’incidente, non hanno potuto far nulla per salvarlo. Hanno potuto solo constatare il tragico decesso, poiché quando il padre lo ha tirato fuori dalla piscina, per lui era ormai troppo tardi.

La mamma distrutta dalla perdita subita, in un’intervista con la stampa locale, ha dichiarato: “Ho il cuore spezzato, non voglio più vivere!”

Wiyada Pontawee oltre al lavoro da modella, è anche molto seguita sui social. Pubblicava spesso le foto dei suoi bambini e di tutti i suoi lavori. Il piccolo Chawanakon avrebbe compiuto 3 anni il 16 febbraio, ma purtroppo il destino lo ha strappato via da questo mondo 2 giorni prima del suo compleanno.