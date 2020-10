Conquista tutti a New York il cane sulla metro trasportato in uno zainetto

Maxine The Corgi è una vera e propria star, tanto a New York così come sui social network. Merito del suo proprietario, un ragazzo che è solito trasportare il cane sulla metro in uno zainetto, per non lasciarlo solo a casa. La cagnolina conquista ogni giorno i cuori degli altri passeggeri. Offline e anche online.

Fonte YouTube Maxine the Fluffy Corgi

Bryan Reisberg è un regista, che vive con la moglie Alex e Maxine, una cagnolina di 21 mesi. Gli piange il cuore a lasciarla a casa da sola. E così la porta sempre con se.

Bryan e Maxine The Corgi attirano sempre l’attenzione di tutti i pendolari che affollano la metropolitana di New York. Il giovane regista porta sempre con se il cane in ogni trasferta di lavoro. E lei dona un po’ di gioia a chi incontra.

La piccola attira l’attenzione di tutti i passeggeri, che si fermano a coccolarla e a scambiare quattro chiacchiere con il proprietario. Quando dorme, poi, è decisamente adorabile: anche perché lei si addormenta quasi sempre lì dentro.

Non volevo lasciarla a casa tutto il giorno e l’asilo nido cinque giorni alla settimana è piuttosto costoso. Ho la fortuna di lavorare in uffici che ammettono i cani, quindi porto Max al lavoro da quando era un cucciolo e lei lo adora. Le piacciono le persone e questo la calma.

È impossibile resistere al suo bel musetto quando la si incontra in giro per New York!

Fonte Pixabay

Il cane sulla metro ha conquistato tutti anche sui social network

Bryan ha anche aperto dei canali social per Maxine The Corgi, perché è una star dal vivo ed è una star anche online.

Fonte YouTube Maxine the Fluffy Corgi

Le sue pagine sono diventate molto popolari. Bryan e Alex ne sono molto sorpresi, ma sono felici che Maxine la Corgi faccia star bene le persone.