Oggi vogliamo raccontarvi una storia molto bella di una famiglia di coniglietti. Si è diffusa sul web nelle ultime ore, grazie ad un ragazzo meraviglioso che è intervenuto al momento giusto.

Il giovane si era recato in un vivaio per fare degli acquisti, quando la sua attenzione è stata catturata da qualcosa di sorprendente. Stava guardando delle piante di patate ed ha notato una tana poco profonda tra la terra e la tela. All’interno c’erano cinque coniglietti che stavano dormendo pacificamente.

Il nido era foderato con erbe morbide e ciuffi di pelliccia di mamma coniglio per tenere al caldo la sua dolce prole. Il proprietario del vivaio ha raccontato:

La pianta era originariamente nascosta sotto un tavolo all’aperto. Poi stata spostata in un punto aperto vicino all’ingresso. Mia sorella stava lavorando, quando un cliente si è avvicinato e lei e le ha detto: ‘Sai che lì dentro ci sono dei coniglietti, vero?’ Eravamo sorpresi e da quel momento abbiamo deciso che quella pianta sarebbe stata la loro casa.

I dipendenti del vivaio hanno spostato la pianta in un posto sicuro con un grande cartello per tutti i clienti: “Non toccare, ci sono dei coniglietti all’interno”.

I coniglietti stanno crescendo

Per tutto il tempo, quelle meravigliose persone hanno tenuto sotto controllo la situazione ed hanno avuto il piacere di vedere mamma coniglio tornare per allattare i suoi coniglietti.

Sono passate tre settimane da quando li abbiamo trovati e stanno crescendo tutti in salute! Ci siamo documentati e abbiamo scoperto che i coniglietti, solitamente, lasciano il loro nido a 2 o 3 settimane di età, quindi i piccoli ci lasceranno presto per iniziare la loro nuova vita in natura!

Tantissimi clienti, dopo aver saputo la storia, si sono recati al vivaio soltanto per far visita alla dolce famiglia. Una storia davvero bellissima, che non potevamo non condividere con voi!