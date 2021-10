Se non è amore questo

Come si riconosce l’amore puro? Non è quello espresso a parole, ma quello dimostrato con fatti, con piccoli gesti che possono cambiare la vita della persona amata. O del pets adorato. Lo sa bene l’uomo protagonista di questa storia che ha deciso di costruire una rampa per il cane anziano così può salire e scendere agevolmente dall’auto.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Venerdì 10 settembre il canale di ViralHog su YouTube ha pubblicato il video che ritrae un’adorabile scena. Protagonisti un uomo anziano che vive a New York, negli Stati Uniti d’America, insieme al suo cane, anche lui non più così giovincello.

Nel filmato si vede l’uomo che cerca di aiutare il peloso a salire sull’auto. Visto che sicuramente avrà problemi a deambulare, il suo miglior amico umano gli ha costruito una rampa così è più facile andare in giro insieme.

I due sono amici da tantissimo tempo. E il rapporto che si è costruito nel tempo è indissolubile. Visto che vogliono trascorrere insieme più tempo possibile, ecco un sistema per lunghe passeggiate in auto.

Una persona che era parcheggiata dall’altra parte della strada ha colto l’occasione per filmare la scena toccante. I due che si aiutano l’un l’altro nel cammino della vita da chissà quanto tempo: che dolcezza.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Rampa per il cane anziano, un gesto d’amore che vale più di mille parole

Un uomo più anziano che si prende cura del suo vecchio cane, anche se i due sembrano lottare a causa della loro età, il loro legame sembra indissolubile.

Questo il commento di ViralHog alla dolce scenetta che vede l’anziano signore aiutare l’anziano cagnolino a salire fin nel bagagliaio dell’automobile aiutandosi anche con un pezzo di stoffa attorno al corpo dell’animale, così da sorreggerlo meglio ed evitare che possa scivolare.