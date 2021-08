Non c’è dubbio che i test psicologici hanno ormai preso il sopravvento sulle preferenze di milioni di utenti Internet in tutto il mondo. I social network, infatti, sono inondati di questi test della personalità i quali sono in grado di rivelare aspetti che non conoscevamo. Il prossimo test può mostrarti quale emisfero del tuo cervello predomina in te.

I risultati ti sorprenderanno, poiché scoprirai anche quali sono le tue abilità nascoste. Tutto quello che devi fare per risolvere questo test psicologico è rispondere a questa semplice domanda: vedi un uccello o un’anatra? Devi vedere velocemente l’immagine e con la prima cosa che salta all’occhio, devi rispondere. Solo allora saprai quale lato del tuo cervello è più influente su di te.

Se hai notato per la prima volta la testa dell‘uccello, significa che l’emisfero sinistro del cervello è più attivo del destro. Ciò implica che tu abbia una mente analitica e una personalità che si distingue per essere il suo forte potere decisionale e organizzativo.

I tratti che dominano nella tua personalità sono l’organizzazione, dal momento che di solito fai tutto con un piano chiaro e seguendo un elenco di compiti e precisione, dovuta alla chiarezza stessa dei tuoi obiettivi e al modo in cui li persegui. Oltre a ciò sei molto razionale, poiché ignori i tuoi sentimenti quando si tratta di ottenere qualcosa che desideri.

Se guardando l’immagine in questione hai visto un’anatra, allora nella tua testa predomina l’emisfero destro, responsabile della creatività e quello che lavora più attivamente. La tua scelta rivela che sei una macchina per inventare idee innovative e che sei guidato dal tuo intuito ogni volta che un problema bussa alla tua porta.

Ciò che conta di più per te nella vita è proprio viverla, vivere ogni esperienza e avventura che ti capita e goderne, indipendentemente dai progressi che fai mentre ti avvicini ai tuoi obiettivi. Non ti farebbe male ogni tanto abbassare i piedi a terra e affrontare la realtà che devi vivere.