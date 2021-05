Sono passati circa due mesi da quando il dog sitter di Lady Gaga è stato aggredito da alcuni malviventi, che hanno poi rapito due dei tre cani della star.

I cuccioli erano poi stati riconsegnati alle forze dell’ordine e oggi sono di nuovo tra le braccia della loro proprietaria. Mentre, il dog sitter è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Poche ore fa, è arrivato un nuovo aggiornamento sulla vicenda. Le autorità hanno arrestato cinque persone. Un comunicato stampa diffuso dalla polizia di Los Angeles, afferma che James Jackson, 18 anni, Jaylin White, 19 anni e Lafayette Whaley, 27 anni, hanno tutti partecipato alla rapina e alla sparatoria.

In molti ricordano che una donna si presentò in caserma con i cani, dicendo di non essere coinvolta nella rapina. Gli agenti però sospettano il contrario. Sembrerebbe che Jennifer McBride, 50 anni, sia la moglie di Harold White, padre di uno dei 3 ragazzi arrestati. Cinque persone sono finite dietro le sbarre accusate del rato nei confronti di Lady Gaga e del suo dog sitter, che ha rischiato la vita.

Sono tutti accusati di tentato omicidio, cospirazione per commettere rapina e rapina di secondo grado.

Lady Gaga finalmente tranquilla

Dopo due mesi, la star e il suo fedele dog sitter possono sentirsi tranquilli. Coloro che hanno messo a rischio la vita di un uomo e quella di tre cani, finalmente non rappresentano più un pericolo.

Lady Gaga, dopo quanto accaduto, ha voluto ringraziare pubblicamente Ryan Fischer per aver rischiato la vita, nel tentativo di proteggere i suoi cani. Per lei sono dei veri e propri membri della famiglia.

L’uomo aveva portato a passeggio i cani della cantante, come faceva sempre, quando una macchina si è accostata a lui e dei malviventi sono scesi armati, pretendendo i bull dog. Ryan ha fatto del suo meglio per difendere i cagnolini, ma alla fine è rimasto ferito dopo che gli aggressori hanno sparato 4 colpi di pistola.