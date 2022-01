Se da una parte questa storia ci mostra ancora una volta la cattiveria umana, dall’altra ci dimostra anche che l’amore, a volte, può curare ogni ferita, anche le più gravi e profonde. Reese, la cagnolina protagonista di questo salvataggio, si era ritrovata abbandonata in strada dai suoi ex proprietari. La vita da randagia aveva messo a serio pericolo la sua vita e, se qualcuno non fosse intervenuto, molto probabilmente sarebbe morta.

Alcuni passanti l’hanno notata per la strada e sono rimasti scioccati dalle sue condizioni. Era stesa a terra, inerme, ed era possibile contare tutte le sue ossa per quanto fosse magra e malnutrita.

Dopo la chiamata, i volontari del Jersey Pits si sono subito precipitati sul posto per valutare le sue condizioni. alla vista di quella cucciola, il loro cuori è andato in frantumi. Non avevano mai visto un caso peggiore di quello.

Nonostante ne avesse vissute tante e non avesse la forza nemmeno per alzare la testa da terra, Reese guardava i suoi salvatori con gli occhi lucidi, come a volerli ringraziare per essere finalmente arrivati.

La nuova vita di Reese

Il trasporto nel rifugio è stato più semplice del previsto, tenendo conto del fatto che quella era la cucciola più dolce mai vista.

Quel suo carattere docile, nonostante tutte le difficoltà, ha convinto i volontari a mettercela tutta pur di salvarle la vita.

Hanno iniziato a darle da mangiare e a curarla come si deve. Già dopo una settimana la cucciola riusciva ad alzarsi e restare in piedi per qualche secondo. Un risultato inimmaginabile fino a qualche giorno prima.

Dopo un mese, la cagnetta era addirittura in grado di fare delle brevi passeggiate in giro. Quel fiore appassito stava finalmente sbocciando di nuovo e niente poteva rendere più felici i volontari.

La trasformazione definitiva e più bella, però, è arrivata quando Reese è stata trasferita alla casa di Ryn, la sua nuova mamma adottiva temporanea.

Con pasti frequenti e nutrienti e l’amore di una casa amorevole e confortevole, la cagnolina ha continuato a migliorare senza mai rallentare la sua corsa alla guarigione.

Oggi è un cane assolutamente diverso. Sano, forte, felice e vivace più che mai. Ama Ryn e i suoi giocattoli e, addirittura, tra qualche tempo potrà finalmente cercare una famiglia che la adotti e la porti a casa per sempre. Un vero miracolo.