Proprio per il Natale di quest’anno è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano. Eve e Dasher le cucciole che erano al rifugio dal dicembre del 2019, sono state finalmente adottate. Una coppia amorevole ha deciso di prenderle insieme, visto che con il passare del tempo sono diventate inseparabili.

Una vicenda che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. In tanti hanno sperato che queste cagnoline potessero trovare una famiglia amorevole.

I fatti sono iniziati a Natale del 2019. I ragazzi di RSPCA hanno trovato queste piccole abbandonate in un casolare fuori città. Erano magre ed in condizioni davvero disperate.

Sin da subito hanno capito che quello che avrebbe essere il loro amico umano, le ha usate e alla fine ha deciso di sbarazzarsi di loro. Con il passare del tempo, le condizione di salute delle cagnoline erano peggiorate.

Infatti all’arrivo nel rifugio, il medico ha scoperto che la piccola Eve era sorda. Non sapeva bene cosa le fosse successo, ma l’unica cosa certa era che non poteva fare più nulla per farle recuperare l’udito.

Vista la sua situazione, hanno deciso di non lasciarla sola. Dasher è rimasta sempre al suo fianco e alla fine, con il passare dei giorni, sono diventate inseparabili. Per tutti vederle insieme era bellissimo.

La bellissima adozione di Eve e Dasher

A causa della drammatica e triste esperienza che le due piccole hanno vissuto, i ragazzi hanno dovuto lavorare a lungo con loro. Inizialmente erano diffidenti e nervose. Ora invece sono dolci ed amorevoli con tutti gli esseri umani.

Kelly Coupland ed il marito Scott Marshall appena sono venuti a conoscenza della storia di queste due piccole, si sono presto innamorati di loro. Infatti hanno fatto diversi km solo per poterle conoscere.

Dopo diversi incontri, i due ragazzi hanno deciso di firmare i moduli per la loro adozione. Erano al settimo cielo, poiché per le feste avrebbero donato alle cagnoline la tranquillità e l’amore di cui avevano bisogno. Eve e Dasher in più, si sono presto adattate nella nuova casa.