Riesci a trovare il Beagle nascosto nella foto?

C’è un Beagle nascosto nella foto che è stata condivisa sui social network, diventando in breve tempo virale. Nessuno sapeva dove fosse finito e chissà quanto l’hanno cercato in casa. E quando hanno scoperto dove si era ficcato, ecco che il cagnolino ha stupito tutti quanti per il suo ingegno. Si vede che gli piace davvero tantissimo giocare a nascondino.

Fonte Pixabay

Cani e gatti adorano giocare a nascondino. Ci sono tantissimi video che dimostrano quanto gli animali domestici sembrano provarci gusto a farci prendere dei coccoloni, andando a nascondersi e rendendo difficile il ritrovamento. Quante volte avete avuto paura di aver perso per sempre il vostro cucciolo?

Oggi ti lanciamo la sfida. Il proprietario di un beagle ha condiviso una foto in cui giura c’è anche il suo cane. Su Reddit, dove l’immagine è stata pubblicata, gli utenti hanno perso la testa per cercare di trovare il cane. E anche il proprietario ha ammesso di averci messo un po’ di tempo.

Il cucciolo è stato davvero molto bravo a nascondersi alla perfezione in questa stanza. Tanto che alcune persone non ce l’hanno proprio fatta a trovarlo. Puoi lanciare la sfida anche ai tuoi amici, condividendo l’articolo su Whatsapp.

Parte la caccia al Beagle nascosto

Questa è la foto che è stata condivisa sui social.

Riesci a trovare il cane? Sì, ti assicuriamo che in questa immagine c’è un cane. Solo che è nascosto davvero molto bene. Non vale ingrandire l’immagine. E non vale andare a sbirciare la soluzione in fondo al pezzo. Guarda e cerca di trovare il cucciolo.

La soluzione qui per te

Ancora non ci siamo. Forse è ancora troppo presto. Ci vuole ancora un po’ di tempo prima di scoprire dov’è il cane. Adesso siamo pronti a dirtelo. Sei curioso? Ecco finalmente la soluzione. Qui si è nascosto il cane.

Ammettilo, ci eri arrivato?