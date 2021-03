Riesci a trovare il cane nella stanza?

Riesci a trovare il cane nascosto nella stanza? Ovviamente non è facile, altrimenti che sfida sarebbe? Sappiamo che tutti i Fido del mondo adorano giocare a nascondino. Una brutta gatta da pelare, e scusate il gioco di parole, per i proprietari che si mettono a cercarli in lungo e in largo. E loro non si muovono dal loro nascondiglio, ovviamente.

Fonte Pixabay

Questa storia ci è stata raccontata da Deb Ann, una ragazza di Orlando, che sul gruppo Facebook “Dogspotting Society” il 10 marzo scorso ha postato una fotografia sfidando tutti gli utenti a cercare la sua dolce bassottina, che si chiama Augie.

Augie ha fatto prendere un colpo a tutti quanti in casa. Come molti altri cani, infatti, a quanto pare adora a giocare a nascondino. Per 10 minuti tutti l’hanno cercata in lungo e in largo, preoccupandosi del fatto che non la trovavano da nessuna parte.

Ovviamente la pubblicazione ha ottenuto centinaia di reazioni e e moltissimi commenti. Perché tutti si sono divertiti ad accettare la sfida lanciata dalla bassottina di nome Augie. Siete pronti ad accettarla anche voi?

Riesci a trovare il cane Augie in questa foto?

Deb ha pubblicato una foto del suo salotto che ha dato del filo da torcere a tutti quanti.

In questa fotografia c’è un cane. Che si è mimetizzato davvero molto bene. In casa tutti lo hanno cercato di qua e di là. Ma senza successo. Eppure Augie non si è mai mossa dal posto che aveva scelto per riposare. Anzi, se guardi abbastanza bene riesci proprio a vedere la dolce bassottina. Non è poi così difficile. Certo, dopo aver visto la soluzione è più facile.

Trova il cane nascosto: ecco la soluzione

Siamo pronti a darvi la soluzione. Anzi no, troppo presto. Pazienza ancora un po’. Ancora un altro po’. Manca poco. Ecco la soluzione. Ti sveliamo dove si era nascosto il cucciolo. Ecco dove si era nascosta Augie.

L’avevi trovata?