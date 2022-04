Luke è un adorabile cucciolo del quale i volontari del rifugio per animali Battersea Dogs & Cats Home, nel Regno Unito, si prendono cura ormai da un po’ di tempo. Qualche giorno fa il rifugio organizza una festa d’adozione per il cane timido, che ha difficoltà a farsi notare, per trovargli una famiglia, visto che da 200 giorni vive lì e la media è di 35 giorni. Ma nessuno si è presentato per conoscerlo.

Il cucciolo è davvero molto timido rispetto ad altri animali ospitati all’interno della struttura. I volontari credono che questo sia uno dei motivi per cui ancora non ha trovato la sua casa per sempre. Michelle Bevan, manager di Battersea, ha spiegato:

Nonostante sia un grosso cane, Luke è davvero solo un grosso maschiaccio e non ama altro che coccolarsi con le sue persone preferite e un peluche. Speriamo davvero che qualcuno lo ami per il grande cagnolino che è e gli dia la possibilità di essere amato come merita.

Per questo motivo, per incoraggiare l’adozione del peloso, in occasione della festa di San Valentino il team di volontari ha organizzato un evento, sperando che tante persone potessero partecipare per poter incontrare e conoscere meglio il dolce Luke.

Ma nessuno si è presentato presso il rifugio inglese. E pensare che i pre requisiti per dottare Luke non sono poi così impossibile: deve essere l’unico pet e vivere in una casa tranquilla lontana dal traffico. Sta bene, ma soffre di qualche problema di salute alla pelle.

Rifugio organizza festa d’adozione per un cane timido: perché nessuno si presenta per Luke?

Luke può avere alcune stranezze, ma ha davvero tanto amore da offrire alla persona giusta.

Speriamo che presto possa trovare una famiglia amorevole che possa prendersi cura di lui e dargli la casa per sempre che merita.