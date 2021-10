Si temeva che la specie fosse stata spazzata via dai violenti incendi: riscoperto in Australia il piccolo opossum pigmeo

Una bellissima notizia che arriva dall’Australia: riscoperto l’opossum pigmeo. Questa specie rara non era stata più vista dopo che gli incendi mortali hanno devastato il paese. Si temeva che queste adorabili creaturine fossero state spazzate via dalle forti fiamme. Ma dopo un anno, è arrivata la bellissima sorpresa.

Credit: FACEBOOK / KANGAROO ISLAND LAND FOR WILDLIFE

Il gruppo di conservazione australiano Kangaroo Island Land for Wildlife ha trovato il piccolo animale la scorsa settimana, mentre conducevano delle ricerche sul campo. Da mesi, i volontari stanno lavorando per recuperare ciò che il disastro ha spazzato via.

Si stima che le fiamme abbiano coinvolto circa 211.000 ettari e che molti animali abbiano subito terribili conseguenze. Ma il ritrovamento del piccolo opossum pigmeo ha riportato un barlume di speranza. Secondo Pat Hodgens, un ecologista della fauna selvatica, la riscoperta è stata inaspettata, poiché a causa delle sue dimensioni ci sono state solo 113 registrazioni di questo piccolo animale.

Le dimensioni dell’opossum pigmeo

Generalmente, un opossum pigmeo pesa soltanto sette grammi, il che rende il suo avvistamento piuttosto strano e non comune per i ricercatori. È famoso per essere l’opossum più piccolo del mondo. Vive in alcune parti della Tasmania, nell’Australia meridionale continentale e nel Victoria.

Credit: FACEBOOK / KANGAROO ISLAND LAND FOR WILDLIFE

Il gruppo ha individuato anche altre specie, sopravvissute agli incendi: un rospo bibrons, una perla bruna meridionale e un wallaby di Tammar.

Il Kangaroo Island Land for Wildlife continuerà a condurre studi per cercare di scoprire nuove specie e garantire la loro protezione, affinché riescano a sopravvivere nel loro habitat naturale.

Credit: FACEBOOK / KANGAROO ISLAND LAND FOR WILDLIFE

È molto importante ora perché è come l’ultimo rifugio per molte di queste specie, che dipendono davvero da una vegetazione molto vecchia, lunga e non bruciata.

Sebbene la scoperta di questo piccolo animale sia una bellissima notizia, ci sono ancora molte specie che non rilevate dai ricercatori, come ad esempio il topo di palude nativo. Ma la speranza è ancora molta.

