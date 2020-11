Una triste vicenda è stata resa pubblica sui social nelle ultime settimane. La protagonista è una dolce cagnolina, chiamata Ritinha, che aspetta il ritorno del suo amico umano morto. La sua famiglia sta facendo il possibile per provare a farla dimenticare, ma tutti i loro tentativi, non stanno portando ai risultati sperati.

Tutto è iniziato tre anni fa. Una coppia ha trovato la cucciola abbandonata davanti la loro abitazione. Inizialmente quelle persone, non avevano intenzione di adottarla.

Non volevano un cane in casa, ma vedendola sola e triste, hanno cambiato presto idea. In un primo momento si sono presi cura di lei e poco dopo, hanno deciso di pubblicare degli appelli sul web, per trovarle una nuova casa.

Con il passare dei giorni, il signore ha instaurato un legame speciale con Ritinha ed infatti quando è arrivato il momento di mandarla con una nuova famiglia, non è riuscito a separarsi da lei. Voleva solo passare tutto il tempo che aveva a disposizione con la sua amata amica a quattro zampe.

Quest’anno, l’uomo ha scoperto di avere un cancro. I medici hanno avviato le cure tempestivamente, ma la sua situazione è peggiorata giorno dopo giorno. Non riusciva nemmeno a camminare, infatti era costretto a vivere su un letto.

Ritinha gli è rimasta vicina per tutto il tempo. Non lo ha mai lasciato solo ed ha fatto il possibile per dimostrargli il suo amore e il suo affetto.

La fedeltà di Ritinha nei confronti del suo amico umano

Poche settimane fa, la situazione del signore è peggiorata drasticamente. I familiari hanno chiamato i soccorsi ed i medici hanno deciso di ricoverarlo in ospedale. Hanno fatto il possibile per salvarlo, ma pochi giorni dopo il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Purtroppo il tumore si era diffuso in tutto il corpo e per lui non c’era più nulla da fare. Ritinha dal momento in cui lo hanno portato in ospedale, ha aspettato invano il suo ritorno. Ogni mattina si siede davanti la porta della stanza del suo amico umano, con la speranza di poterlo rivedere.

La moglie per cercare di farle capire la situazione, l’ha fatta entrare nella camera da letto. La cucciola ha iniziato ad annusare ovunque e subito dopo si è seduta sotto il letto.. Il suo unico desiderio è solo quello di poter tornare a stare insieme al suo amico umano. La famiglia al momento, sta facendo il possibile per cercare di aiutarla a superare questa perdita.