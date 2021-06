La disavventura del cagnolino Panda si era diffusa sui social network e finalmente è arrivata la bellissima notizia che tutti stavano aspettando. Il cantante cubano Lenier Mesa aveva chiesto ad un suo caro amico di portare il suo cucciolo di Pomerania di 8 settimane ad un controllo dal veterinario.

Ma proprio in quel posto, che dovrebbe essere sicuro, in un momento di distrazione dell’amico, una donna ha rubato il cagnolino. Fortunatamente è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza.

Quando l’amorevole proprietario è venuto a conoscenza di ciò che era accaduto, è entrato nel panico e ha subito pubblicato appelli con la speranza ache qualcuno lo aiutasse a ritrovare il suo Panda. Non solo, il cantante ha anche offerto una ricompensa di 1.000 dollari.

Il rapimento di Panda

Il piccolo Panda si trovava alla clinica veterinaria Best Care Animal Clinic in Florida, quando una donna ha approfittato del momento in cui il suo accompagnatore stava facendo il check-out e si è allontanato dal trasportino.

Nessuno la stava guardando, così ha tirato fuori il cagnolino dal trasportino e lo ha nascosto sotto la maglietta. Poi, come se nulla fosse, si è allontanata dalla clinica. Nessuno si è domandato perché quella donna fosse in quel posto senza un animale domestico, poiché i veterinari hanno spiegato che molte persone si recano da loro anche solo per ritirare farmaci o per riprendere i cani ricoverati.

In uno dei suoi appelli, il cantante Mesa ha scritto:

Voglio solo dire alla signora e a chiunque la conosca: restituisci il cane. Non succederà nulla. Non chiamerò la polizia. Mandami un messaggio in privato e restituiscimi il cane. Non ci saranno problemi. Tutto ciò che vogliamo è che il cane venga restituito.

Grazie ai social network, il proprietario di Panda ha scoperto che il nome della ladra era Madelyn Acosta e grazie alla sua ricompensa, non è passato molto tempo prima che qualcuno si sia fatto avanti con delle informazioni.

Il ritrovamento del cagnolino

Un senzatetto si è presentato alla clinica veterinaria ed ha riconsegnato il cagnolino. La donna gli ha dato il cane e lui ha fatto la cosa giusta, restituirlo alla sua famiglia. Non è chiaro se Mesa abbia dato la ricompensa al senzatetto, ma ovviamente è grato di aver ritrovato Panda.

Panda è al sicuro, Panda è dove Panda non avrebbe mai dovuto andarsene. È di nuovo felice. Grazie a tutti.

Non è chiaro nemmeno se la donna che ha rubato il cane sia stata rintracciata, ma la polizia sta indagando sulla vicenda.