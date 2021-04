Roberto Speranza ha firmato un nuovo decreto: gli animali potranno essere curati con farmaci ad uso umano

Il 14 aprile 2021, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un decreto che permetterà di curare gli animali anche con farmaci ad uso umano. Lo scopo è quello di aiutare tantissime famiglie che spesso si trovano in difficoltà a causa delle costose cure per i propri amici a quattro zampe.

Si tratta di un provvedimento di equità atteso da anni da milioni di cittadini. Una scelta che consentirà di garantire con più facilità le cure agli animali da compagnia e un risparmio importante per tante famiglie italiane e per le strutture che si occupano di cani e gatti.

Queste le parole con le quali Speranza ha commentato la decisione del decreto.

Quindi, il veterinario potrà prescrivere medicinali ad uso umano agli animali, a condizione che tali farmaci contengano gli stessi principi attivi di quelli per uso animale.

Negli ultimi anni, le associazioni si sono battute denunciando il prezzo troppo alto per le cure mediche degli animali domestici. Spese che spesso portano le famiglie a fare la difficile scelta dell’abbandono.

La decisione del Ministro della Salute è stata molto apprezzata tra gli italiani. Poter curare i propri animali con le medicine per gli umani, farà risparmiare molti soldi alle famiglie, ma anche ai canili e alle associazione che si occupano di tutti i cani randagi e bisognosi.

Il 40 per cento delle famiglie italiane possiede animali domestici. Con il decreto che ho appena firmato sarà possibile…

Roberto Speranza ha concluso il suo discorso con queste parole:

Prendersi cura sempre meglio della salute degli animali da compagnia, non è solo un gesto d’affetto e di riconoscenza. Significa garantire una importante funzione relazionale e sociale che gli animali svolgono verso gli umani e tutelare la salute seguendo l’ottica One Health, un approccio che tiene insieme il nostro benessere, quello degli animali e quello dell’ambiente.

Il commento della Lav dopo la decisione di Roberto Speranza

Anche la Lav ha voluto commentare la decisione di Roberto Speranza. L’associazione ha evidenziato quanto le famiglie e le stesse organizzazioni potranno risparmiare grazie al nuovo decreto. Per un farmaco per la gastrite, si potrà risparmiare 20 euro per ogni confezione. Mentre, per patologie croniche come la cardiopatia, si parla di un risparmio di circa 334 euro all’anno.

Un grande un risparmio anche per la cura della pelle. Per la dermatite atopica, i farmaci ad uso umano permetteranno un risparmio di circa 432 euro per ogni ciclo di terapia. Insomma, sarà più facile garantire le cure a tutti gli animali bisognosi, se queste avranno un costo meno elevato.