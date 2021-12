La storia del gatto Romeo arriva da Savona ed ha commosso tantissimi utenti sui social network. Tutto è iniziato in un normalissimo giorno per la sua famiglia umana.

Credit: Facebook

Il micio si trovava nella sua amorevole casa, quando approfittando di un momento di distrazione dei suoi amici umani, è riuscito ad uscire ed è scomparso nel nulla. Quando la famiglia se ne è resa conto, ha subito lanciato l’allarme. Romeo era abituato a stare in casa e fuori per lui era troppo pericoloso.

Quelle persone che lo amavano e lo accudivano quotidianamente, hanno pubblicato appelli sui social, chiesto aiuto a chiunque ed hanno tappezzato le strade della città, con la speranza di ritrovarlo.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa su Facebook ed è diventata virale in poco tempo. Tantissime le persone che hanno preso a cuore la storia di quel gatto e sostenuto il grande amore dei suoi amici umani.

Quei minuti di spavento si sono trasformati in ore e poi in giorni. La famiglia aveva sempre più paura che gli potesse accadere qualcosa di brutto e che non avrebbe più ritrovato la strada di casa. Poi, un giorno è accaduto ciò che tanto avevano sperato.

Credit: Facebook

Romeo è rimasto vittima di un incidente stradale, molto distante dalla sua abitazione. È stato trovato e salvato dai volontari dell’Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali. Immediato il suo ricovero in clinica, dove ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno. Proprio due volontarie dell’associazione, Silvia e Dayana, lo hanno riconosciuto ed hanno subito contattato la sua amorevole famiglia.

Credit: Facebook

Oggi il dolce micio è tornato tra le braccia dei suoi amici umani e la sua mamma ha voluto ringraziare l’Enpa, per l’intervento e per aver salvato Romeo. Le cose si sarebbero potute concludere in modo peggiore, ma per fortuna oggi il gatto sta bene, ha riportato solo qualche contusione.