Manda via a calci il gatto del suo fidanzato mentre lui non è a casa: lui le riserva lo stesso trattamento

Il post di un ragazzo è diventato virale, dopo ciò che ha raccontato su quello che la sua ragazza ha fatto al suo gatto. Nelle sue parole scritte sui social network, il giovane ha spiegato che il loro rapporto durava da due anni, ma che lei non aveva mai accettato il suo animale domestico.

Lo sapeva, ma mai avrebbe immaginato che sarebbe arrivata a compiere un gesto per lui crudele ed imperdonabile. Mentre lui non era in casa, la sua fidanzata ha ben pensato di sbarazzarsi una volta per tutte del gatto, mandandolo via a calci.

Quando sono tornato a casa lui non c’era. Era sparito. Ma lui non è un micio che ama stare all’aperto. Sono rimasto in ansia per molte ore fino a quando un mio amico me l’ha riportato dicendomi che l’aveva trovato fuori dalla sua porta di casa.

La fidanzata riceve lo stesso trattamento del gatto

Raven, questo il nome del micio, non ha mai amato stare fuori dalla sua amorevole casa e per questo il suo papà umano non riusciva a capire perché invece quel giorno avesse deciso di scappare. Alla fine, ha deciso di chiedere alla sua fidanzata come fosse successo, visto che lei era in casa e avrebbe dovuto occuparsi di lui e controllarlo. La donna ha ammesso che era stata proprio lei a cacciarlo a calci e a chiudere la porta per non farlo rientrare.

Una confessione che ha fatto infuriare il giovane. Nonostante stessero insieme da due anni e l’amore che provava per lei, non è riuscito a perdonarla. Non solo, ha deciso di riservale lo stesso identico trattamento. L’ha cacciata da casa sua ed ha preteso che portasse via tutte le sue cose nel più breve tempo possibile.

Ero furioso, le ho detto che non aveva alcun diritto di sbattere fuori da casa mia il mio gatto. Così le ho detto di andarsene da casa mia entro la fine del mese.

Gli amici hanno provato a fargli cambiare idea, dicendogli che era stato troppo duro con la sua “storica fidanzata”, ma l’uomo non ha voluto cambiare idea. Il suo amato gatto sarebbe anche potuto morire investito e lei non aveva alcun diritto di cacciarlo da quella che è sempre stata la sua casa. Il post del giovane è diventato virale in breve tempo e migliaia di amati degli animali lo hanno sostenuto ed applaudito per la sua decisione.