Rottweiler salta come una gazzella, video virale su TikTok

Avete mai visto un Rottweiler che salta come una gazzella, libero e felice nel bosco, per rincorrere un bastone? Forse è la prima volta e lo era di sicuro per i suoi proprietari, che, increduli di fronte all’agilità del loro cagnolino, hanno deciso di realizzare un video della sua performance, che in breve tempo è diventato virale su TikTok.

L’utente di Tiktok @ rottfamily4 è letteralmente rimasto senza parole quando si è reso conto che non stava crescendo un cagnolino, ma una gazzella. Gli avevano detto che quello era un Rottweiler, ma era impossibile, visto come zampettava allegro e felice nei boschi.

A testimonianza della sua incredulità di fronte al comportamento di quello che doveva essere un cane “duro e massiccio”, il ragazzo ha deciso di realizzare un video per mostrare la verità. Quello non era un cucciolo, ma una gazzella travestita da Rottweiler.

Il modo di correre che ha adottato questo cagnolino per giocare al gioco del bastone è davvero unico. Sembra davvero una gazzella o un daino o un cerbiatto che in montagna saltella da una roccia all’altra con estrema agilità e grazia.

Invece si tratta di un cane di razza Rottweiler, che si vede che in una precedente vita era un altro animale, altrimenti non si spiega come faccia a zompettare in quel modo così leggiadro nonostante la sua mole.

Cane che salta come una gazzella, il video diventa virale

In pochissimo tempo il video ha ottenuto più di 500.000 Mi piace e più di 10.000 commenti di persone incredule come il proprietario che non potevano credere ai loro occhi. Era una gazzella internamente e un Rottweiler esternamente, incredibile.

Sul suo account di TikTok il suo giovane papà umano ha postato anche altri video che dimostrano quando il suo adorato cucciolino sia speciale. Del resto lo sono tutti i nostri pets!