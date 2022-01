Il gesto di un Rottweiler eroe diventa virale sul web. Ha slavato due cani di razza maltese durante un'alluvione in Brasile: le immagini

La vicenda arriva da Barretos, un comune nella parte settentrionale dello stato di San Paolo, Brasile. Un Rottweiler ha salvato due cani durante un’alluvione.

Un passante ha ripreso il cucciolo mentre cercava di salvare tre cani maltesi durante il nubifragio. Gli animali erano soli al momento dell’alluvione e si sono arenati.

Le immagini mostrano il Rottweiler mentre cerca di guidare due dei cani in un’area meno allagata. Purtroppo il terzo maltese è stato trascinato via dalla corrente.

La volontaria Érica Cordeiro ha voluto commentare la scena del cane eroe. Vederlo mentre salvava la vita di quei maltesi, è stato per lei un momento molto emozionante.

Dicono che Dio ci ha donato i cani per riempire la nostra vita e renderci felici. Sono certa che abbia agito seguendo il suo istinto. Ha voluto proteggere quegli esseri indifesi, regalando un’emozione al mondo intero.

Una settimana dopo la tempesta, il Rottweiler Buddy e i maltesi Bob e Luna, grazie ai loro proprietari, si sono incontrati di nuovo. Una foto virale li mostra insieme e sorridenti.

La famiglia dei maltesi ha perso la casa e un altro cane, Babi. Oggi vivono temporaneamente in un hotel finanziato dal municipio.

Ancora sperano di ritrovare il terzo cane, portato via dalla corrente. La sua perdita ha portato molto dolore nelle loro vite, ma sono grati che gli altri due maltesi siano riusciti a sopravvivere. Sanno che è stato possibile grazie a Buddy e per questo hanno voluto ringraziare lui e la sua famiglia di persona.

Il gesto del Rottweiler si è diffuso in tutto il mondo in breve tempo e milioni di persone hanno condiviso ciò che il cucciolo ha fatto, perché merita di essere conosciuto e perché è un grande insegnamento. Gli animali hanno molto da insegnare agli umani, che dovrebbero custodire le loro lezioni per tutta la vita.