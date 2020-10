I cani sanno come stupirci con piccole curiosità che ai nostri occhi li rendono assolutamente adorabili. Come questo barboncino dalle espressioni umane che di nome fa Kokoro. E che ha già conquistato tutti quanti sui social network. Perché in effetti è assolutamente unico ed è difficile che qualcuno rimanga indifferente.

Kokoro è un cagnolino davvero molto simpatico, che ha conquistato tutti quanti sui social. Perché le sue espressioni sono assolutamente adorabili.

Il piccolo barboncino dai ricci davvero molto folti è riuscito a conquistare i cuori di tutti quanti, grazie al suo aspetto, al suo sguardo, al suo musetto e anche alla sua posizione da seduto. Che attira ogni giorno molti follower sui social media.

La postura da seduto della bella cagnolina ha fatto il giro del mondo. Sempre proprio un piccolo umano in miniatura, che fa breccia nei cuori di tutti coloro che lo guardano per la prima volta sui social.

Kokoro è un cagnolino così carino da aver conquistato con la sua pagina Instagram più di 100mila follower. È davvero molto famoso come cagnolino ed è un ottimo antidepressivo per tutti coloro che sono tristi.

Kokoro vive a Tokyo, in Giappone. La sua famiglia umana lo coccola e lo nutre per rendere la sua famiglia confortevole. Lo amano come nessun altro al mondo. E come lo amano loro lo amano anche i suoi fan, che lo seguono ogni giorno sui social network. Lo sapevate che è anche una modella?

Fonte Pixabay

Il barboncino dalle espressioni umane è perfetto contro la tristezza

Contro la tristezza e contro ogni depressione, Kokoro il barboncino giapponese è in grado di cambiare ogni giornata in meglio a tutti coloro che avranno la volontà di seguirlo sui social media.

Di cuccioli come questi dovrebbero essercene di più in rete, così da rendere migliore ogni nostra mattina, non vi pare?