Per capire quanto possa essere forte il legame tra un cagnolino e il suo proprietario, non bastano parole. Aaron e Jolene si sono conosciuti più di 6 anni fa e da allora non si sono più separati. Il mondo è crollato completamente addosso al ragazzo quando si è accorto che qualcuno aveva rubato la sua dolce cagnolina.

Credit: Aaron Morris – Facebook

Aaron Morris si era recentemente trasferito dal Michigan al North Carolina per motivi di lavoro. Ovviamente non era solo. Con lui, come sempre, c’era la amata cagnetta Jolene.

Un giorno come tanti altri, il ragazzo si era recato in uno dei negozi della Dollar General per fare acquisti. Ci volevano solo pochi minuti, così ha lasciato tutti i suoi averi e la sua cagnolina in auto.

Terminate le compere, Aaron è uscito dal negozio ed è rimasto scioccato nel vedere che l’auto e tutto ciò che c’era dentro erano semplicemente spariti nel nulla.

Credit: Aaron Morris – Facebook

Non gli importava di nulla. Né del telefono, né del portafoglio, né della macchina. Lui era devastato solo per la sua amata cagnolina. Tornato a casa e dopo aver fatto la denuncia, Aaron ha pubblicato una foto su Facebook e ha scritto:

Questo era il mio angelo custode. La mia migliore amica. Gli ho detto tutto. Abbiamo fatto tutto insieme. Ho bisogno di lei di nuovo tra le mie braccia! Questo mi sta distruggendo il cuore.

La riunione tra Aaron e Jolene

Alcuni giorni dopo la sua scomparsa, alcuni abitanti del Tennessee hanno trovato Jolene che vagava da sola in strada e hanno contattato il controllo animali.

I volontari hanno notato la targhetta sul collare della cagnolina e hanno chiamato il numero che essa riportava. Purtroppo il telefono di Aaron era stato rubato insieme all’auto e a tutto il resto, quindi la chiamata non aveva avuto nessuna risposta.

Successivamente hanno caricato una foto su internet e finalmente sono riusciti a rintracciare il povero ragazzo disperato.

Credit: Aaron Morris – Facebook

Naturalmente, nessuna notizia poteva rendere più felice Aaron, che immediatamente è saltato in auto ed è andato a riprendere la sua amica.

Il momento della riunione tra i due, immortalato da uno smartphone di un volontario, ha fatto rapidamente il giro del web. La cagnolina ha letteralmente assalito il suo papà e lo ha riempito di baci e abbracci.