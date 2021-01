Russia, il gatto salvato dal tritarifiuti è stato nominato vice ministro per l’ambiente

Dalla Russia ci arriva una bellissima storia che ha per protagonista un micio miracolato. Vi ricordate il gatto salvato tra i rifiuti in un centro di smistamento dell’immondizia? Non solo è stato salvato e non solo ha trovato una nuova casa. Ora il micio ha anche un lavoro: è stato nominato vice ministro per l’ambiente.

Fonte Pixabay

Sicuramente avrete letto la storia del gatto abbandonato nell’immondizia e salvato da alcuni operai dello stabilimento di Ulyanovsk, città che si trova a circa 700 chilometri a sud-est di Mosca, in Russia.

Nel video di sorveglianza dell’azienda di smistamento dei rifiuti, si vedeva un operaio, Mikhail Tukash, mentre prende tra le mani un sacchetto di plastica bianco sul nastro trasportatore. Insospettito lo apre e trova all’interno un gattino maschio bianco e nero.

Fonte Pixabay

Il gatto per fortuna era vivo e stava bene. Ma chissà quanta paura. Se fosse rimasto lì dentro avrebbe rischiato di morire. Per fortuna l’operaio ha sentito qualcosa di morbido e ha deciso di controllare: davvero un miracolo.

Il video del salvataggio del gatto ha fatto il giro del mondo tramite le tv e i social. L’operaio ha anche ricevuto un’onorificenza, mentre il gatto è diventato una star. Anzi, molto di più: ha fatto carriera politica in pochi giorni.

Gatto salvato tra i rifiuti ora è vice ministro

Il gatto, visitato dal medico veterinario e trovato in buona salute, può davvero dire di essere miracolato. La sua vita non solo è salva, ma è cambiata, visto che ora ha una casa e anche un lavoro.

Il gatto adesso vive nell’ufficio del ministero dell’ambiente, dove adora sonnecchiare sulla sua poltrona.

Fonte YouTube The Pada Pada

Il ministro Gulnara Rakhmatulina spiega: