Un operaio del centro smistamento rifiuti notta un sacco che si muoveva sul nastro trasportatore: era un gatto gettato nella spazzatura

Dalla Russia ci arriva una storia incredibile, di un povero gatto gettato nell’immondizia. Era chiuso all’interno di un contenitore e se i netturbini non fossero stati attenti la sua fine sarebbe stata davvero molto tragica. Per fortuna si tratta di una storia a lieto fine, perché il povero micino è stato salvato appena in tempo.

Gorkomhoz è un’azienda che si occupa di gestire i rifiuti raccolti nell’area urbana della città di Ul’janovsk, che si trova nella Russia europea sul bacino di Samara. Un giorno i suoi operai hanno fatto una scoperta che ha lasciato tutti senza parole.

I netturbini erano al lavoro nel centro di smistamento per il riciclaggio. E tutto sembrava procedere come sempre, quando però all’improvviso uno di loro ha capito che c’era qualcosa che non andava all’interno di una busta gettata tra i rifiuti.

L’uomo ha avuto subito dei sospetti e ha deciso di aprire quella busta che qualcuno aveva gettato via nell’immondizia. E quando l’ha aperta lui e i suoi colleghi non potevano credere ai loro occhi: all’interno c’era un povero micino abbandonato.

Se non avessero agito in tempo, il povero micio sarebbe sicuramente morto. E la morte sarebbe stata tragica e violenta visto il posto dove si trovava. Per fortuna ha incontrato delle persone che lo hanno subito messo al sicuro, dandogli una seconda opportunità di vita.

Gatto gettato nell’immondizia, purtroppo non si tratta di un caso isolato

Igor Perfiliev, il direttore del Gorkomhoz, spiega che questo purtroppo avviene spesso:

I casi di animali abbandonati tra i rifiuti sono sempre più frequenti, e il peggio è che non abbiamo modo di individuare i responsabili.

Pare che negli ultimi due mesi gli operai abbiano salvato tra i rifiuti un riccio e due tartarughe, gettati via in maniera crudele come se fossero dell’immondizia, spazzatura di cui liberarsi.