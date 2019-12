Rusty il cagnolino abbandonato davanti al supermercato Rusty il cagnolino abbandonato davanti al supermercato, con una scatola ed un collare

Poche settimane fa, i clienti di un negozio a New Orlenas, hanno notato che nel parcheggio era stata abbandonata una scatola. Quando l’hanno aperta, hanno scoperto che dentro c’era un piccolo cagnolino, solo ed impaurito. Aveva un collare shock e non riusciva proprio a fidarsi di nessuno.

Le persone che lo hanno trovato, sono rimaste sconvolte nel vedere quella scena, non avrebbero mai immaginato che la crudeltà umana potesse arrivare a tali atrocità.

Non potevano lasciarlo lì solo, in quelle condizioni ed ovviamente, hanno subito chiesto aiuto ai volontari di Metairie Humane Society, che quando hanno capito la gravità della situazione, sono andati subito sul posto.

Il cucciolo era solo, triste ed abbandonato. Aveva il terrore degli esseri umani e non si faceva toccare da nessuno. I ragazzi sapevano che non sarebbe stato facile aiutarlo.

Nonostante tutto, hanno deciso di prenderlo e di portarlo nella clinica veterinaria della città, per cercare di capire la sua condizione medica e soprattutto per capire il significato di quel collare.

Il medico, dopo averlo visitato, ha scoperto che quell’oggetto serviva per evitare di fargli mettere paura, ma ovviamente per il piccolo cagnolino era del tutto inutile. Il cucciolo, è stato chiamato Rusty e la sua strada per la guarigione è ancora lunga ed in salita.

I volontari stanno facendo di tutto per fargli dimenticare i traumi del passato, poiché ha ricevuto molte richieste di adozioni e sperano di riuscire a trovare presto una nuova famiglia anche per questo cucciolo. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Rusty, per il momento, non è stato ancora adottato, ma i ragazzi stanno facendo il possibile per trovare dei nuovi amici umani. Con i volontari non ha più paura, forse perché ha capito che vogliono solamente aiutarlo.

Noi speriamo che arrivi il lieto fine anche per questo dolce cagnolino. Grazie ragazzi per il vostro lavoro.

