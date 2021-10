Quando una famiglia ha adottato Sadie, i volontari non immaginavano che la riportassero indietro per ben quattro volte

Leggiamo ogni giorno storie di poveri cagnolini che, per un motivo o per un altro, finiscono rinchiusi in delle piccole e scomode gabbie di un rifugio. I cani che hanno vissuto un’esperienza del genere sono tanti, ma Sadie, la protagonista di questa vicenda molto triste, si è ritrovata a viverla per ben 4 volte.

Sadie è arrivata per la prima volta nel rifugio per animali nella contea di Harris, in Texas, quando aveva solo pochi mesi di vita. Lei era così dolce e carina che, insieme ai suoi fratelli, ci ha messo pochissimo a trovare una famiglia disposta ad adottarla. Era il 2014.

Qualche mese fa, i volontari dello stesso rifugio hanno accolto una cagnolina nella loro struttura. Di tempo ne era passato molto, quindi nessuno poteva immaginare che si trattava proprio di lei. Invece, era proprio Sadie.

Era spaventata e temeva il contatto con le altre persone e con gli altri cuccioli. Era chiaro che in quel periodo di adozione, quella povera creatura, ne aveva passate proprio tante.

I volontari hanno scattato delle foto e le hanno caricate di nuovo su internet, ricevendo dei riscontri dopo pochissimo tempo. I volontari erano di nuovo felici, perché quella cucciola aveva trovato una nuova famiglia, la seconda.

Sadie torna altre due volte in rifugio

Anche questa volta, i volontari della SPCA pensavano di non rivedere mai più la cagnolina, invece, anche quella famiglia ha riportato indietro la cagnolina dopo pochi giorni.

Quelle persone ci hanno detto che l’hanno portata indietro perché aveva avuto diversi incidenti in casa. Noi pensavamo che, siccome nervosa, le capitava di fare pipì per paura.

Il personale del rifugio, triste, ha caricato di nuovo le foto di Sadie su internet e ha selezionato quella che sembrava, di nuovo, la famiglia perfetta per lei, la terza. I volontari si sono raccomandati di lasciare alla cagnolina alcuni giorni per riprendersi e per trovare i suoi spazi. Tuttavia, quelle persone non hanno seguito affatto quei consigli e si sono ritrovati a dover gestire le ansie e paure di una cucciola troppo spaventata per vivere tranquilla.

Il risultato è stato che Sadie è tornata al rifugio per la sua quarta volta. Una cosa disumana.

I volontari non si arrendono nemmeno questa volta. Hanno deciso che prima di acconsentire ad un’ulteriore adozione, ci penseranno loro a dare a Sadie il tempo e lo spazio di cui ha bisogno.

Ci auguriamo tutti che l’agonia di questa cucciola finisca presto.